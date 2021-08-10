Врач-сомнолог назвал способы борьбы с бессонницей

Для улучшения качества сна нужно избавиться от тревожных мыслей, стрессов и перегрузок, которые мешают уснуть, заявил сомнолог Павел Кудинов.

По мнению врача, очень важно также наладить режим сна, а употребление пищевых добавок для борьбы с бессонницей вторично. "Можно делать все что угодно: пить ромашковый чай, травяной чай, вишневый сок, но на сам сон это все будет влиять очень мало", - заявил он в интервью Общественной службе новостей.

Для налаживания режима сна, прежде всего, нужно настроить себя вставать в одно и тоже время каждый день, как в будни, так и в выходные. Вслед за налаженным режимом пробуждения придет и здоровый сон, и никакие чаи вам не понадобятся, отмечает врач.

Если же проблема с бессонницей у человека давно и даже после налаживания режима пробуждения с засыпанием по-прежнему возникают сложности, эксперт советует принять валериану - ее эффективность выше, чем у вишневого сока.