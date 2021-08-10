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Рубрика: Экономика

Все больше россиян начали отказываться от отпусков

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Коронавирус отрицательно повлиял на планирование летнего отдыха 22% россиян: "граница закрыта, цены взлетели, сервис упал"; "поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны"; "я просто никуда не поехала, боясь заразиться". Это самые частые ответы, прозвучавшие в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
Человек, который давно не был в отпуске, склонен совершать больше ошибок. Это сказывается на бизнесе. Фото: iStock Человек, который давно не был в отпуске, склонен совершать больше ошибок. Это сказывается на бизнесе. Фото: iStock
Человек, который давно не был в отпуске, склонен совершать больше ошибок. Это сказывается на бизнесе. Фото: iStock

Поэтому люди никуда не поехали. Они или отказались от отпуска, или взяли отпуск, но продолжали работать, получив за отпуск денежную компенсацию. Чаще всего жаловались на испорченный отпуск граждане в возрасте до 34 лет. В среднем же лишь один из ста россиян отметил положительное влияние пандемии COVID-19 на отпуск. Кому-то понравилось обустраивать дачи или делать ремонт в квартирах. А кто-то, отправившись все-таки в путешествие по России, был доволен тем, что, в отличие от привычной практики, на курортах не приходится долго искать свободное место на пляже, а в гостиницах - заранее бронировать номера.

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Однако, если судить по другому исследованию той же компании, отпуск, по мнению респондентов, - это одно из главных лекарств против эмоционального выгорания. Если два года назад о необходимости отдыха говорили 18% опрошенных, то сейчас таковых 22%. По сути столько же, сколько и отказались в этом году от полноценного отдыха.

В то же время сами работодатели не слишком радуются трудовому рвению сотрудников. "Компании не приветствуют отказ сотрудников от отпусков. Это невыгодно с точки зрения единовременных выплат компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении, - говорит генеральный директор коммуникационного агентства КРОС Екатерина Мовсесян. - К тому же, по нашему опыту, человек, который долго не был в отпуске, становится менее мотивирован, совершает больше ошибок и сильнее подвержен риску выгорания. Конечно, это сказывается и на бизнесе, особенно в коммуникациях. Наш бизнес строится на креативных решениях и доверительных отношениях с клиентом, но сотрудник, у которого "села батарейка", не в состоянии обеспечить ни того ни другого. Поэтому нам особенно важно "подзаряжаться" в отпуске. Со своей стороны мы напоминаем сотрудникам о том, что у них запланирован отпуск, и максимально гибко относимся к переносу сроков внутри календарного года".

А доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев при этом все-таки просит внимательно смотреть на нормы трудового права. Если в течение года не сходить в отпуск, то он не сгорит. Но и здесь все не так просто.

Работодатели не слишком рады трудовому рвению сотрудников

"Накопить отпуск, а потом сразу уйти на несколько месяцев так просто не получится. Теоретически это, конечно, возможно, если договориться с работодателем. Но нынешнее законодательство не позволяет просто поставить работодателя перед фактом. 124-я статья Трудового кодекса говорит о том, что в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации или индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее двенадцати месяцев после окончания того рабочего года, за который он представляется. Проще говоря, накопить можно не более двух отпусков подряд", - говорит Моисеев.

При этом, по его мнению, лучше все-таки ориентироваться на общую атмосферу в компании или на предприятии и не ставить начальство перед фактом.

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