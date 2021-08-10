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Вышел необычный смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
10.08.2021,  
22:26
Фото: Twitter/Yu Man Фото: Twitter/Yu Man
Фото: Twitter/Yu Man

Компания Xiaomi официально представила Mi Mix 4 - первый в истории компании смартфон, оснащенный подэкранной фронтальной камерой на 20 Мп. При обычном использовании ее объектив не виден, а дисплей занимает практически всю переднюю поверхность.

Фото: Twitter/Yu Man

Xiaomi Mi Mix 4 оснащен процессором Snapdragon 888+ и загнутым по краям экраном с диагональю 6,67 дюйма, разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц для плавной анимации.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, он поддерживает зарядку на мощности 120 Вт через USB-C и беспроводную на мощности 50 Вт. Стандарт оперативной памяти - LPDDR5, постоянной - UFS 3.1.

Основная камера, базирующаяся на сенсоре Samsung ISOCELL Bright HMX, имеет разрешение 108 МП. Она дополнена широкоугольным модулем (13 Мп) и оптическим зумом (8 Мп).

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Младшая версия Xiaomi Mi Mix 4 на 8/128 Гб обойдется в 4999 юаней, или около 57 тысяч рублей. Российские цены пока не объявлены, однако аппарат с высокой вероятностью будет представлен в нашей стране (его анонс опубликовал в Twitter Ю Ман, глава Xiaomi в России и СНГ).

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