Вышел трейлер третьего сезона "Рокового патруля"

Уже 23 сентября нас поджидает некоторое количество большой радости - стартует третий сезон шоу про супергероев-лишенцев "Роковой патруль" (Doom Patrol).

По поводу чего на YouTube-канале сервиса HBO Max обозначен тизер-трейлер. С полным набором полюбившихся, что называется, персонажей. На которых обрушится очередная напасть.

Ролик выполнен в крайне экстравагантной манере. С другой стороны, там весь сериал такой. Да как и оригинальный комикс, впрочем.

На борту: Роботмен - Брендан Фрейзер, Негативный человек - Мэтт Бомер, Эластичная девушка - Эйприл Боулби, Сумасшедшая Джейн - Дайан Герреро, Киборг - Джойван Уэйд и Найлс "Шеф" Колдер - Тимоти Далтон.

Первый сезон вышел в феврале 2019-го. Второй - прошлым летом. В основе - одноименный комикс DC. Дебют героев состоялся в 1963-м.