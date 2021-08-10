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Вышел трейлер третьего сезона "Рокового патруля"

Новости
    10.08.2021, 11:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Уже 23 сентября нас поджидает некоторое количество большой радости - стартует третий сезон шоу про супергероев-лишенцев "Роковой патруль" (Doom Patrol).

Фото: youtube.com/ TVS Clips BackUp
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По поводу чего на YouTube-канале сервиса HBO Max обозначен тизер-трейлер. С полным набором полюбившихся, что называется, персонажей. На которых обрушится очередная напасть. 

Ролик выполнен в крайне экстравагантной манере. С другой стороны, там весь сериал такой. Да как и оригинальный комикс, впрочем.

На борту: Роботмен - Брендан Фрейзер, Негативный человек - Мэтт Бомер, Эластичная девушка - Эйприл Боулби, Сумасшедшая Джейн - Дайан Герреро, Киборг - Джойван Уэйд и Найлс "Шеф" Колдер - Тимоти Далтон.

Первый сезон вышел в феврале 2019-го. Второй - прошлым летом. В основе - одноименный комикс DC. Дебют героев состоялся в 1963-м.

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