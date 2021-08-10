Xiaomi представила робота-пса CyberDog. Топ за свои деньги?

Компания Xiaomi официально представила своего первого робота - он похож на собаку и получил имя CyberDog, а дизайн явно заимствован у Spot от Boston Dynamics.

Робопес может выполнять различные команды человека, вплоть до прыжков сальто назад, и служить компаньоном.

Киберсобака по всему периметру утыкана датчиками и камерами, что позволяет ей прокладывать маршрут, преодолевать препятствия и следовать за хозяином. В наличии также три разъема USB Type-C и даже порт HDMI, что позволяет воплотить в жизнь мем про "осталось только прикрутить монитор".

Железный друг человека построен на платформе NVIDIA Jetson Xavier NX, и в нем используются алгоритмы с открытым исходным кодом - это огромный потенциал для энтузиастов, которые при желании смогут превратить ходячую четвероногую жестянку хоть в боевую машину, чтобы нарушить все три закона робототехники Азимова.

Xiaomi выпустила первую партию CyberDog в количестве 1000 штук. Цена за единицу составляет 9999 юаней (около 114 тысяч рублей). Для сравнения - Boston Dynamics в прошлом году начала продавать своих Spot за 74,5 тысяч долларов (примерно 5,5 млн рублей).