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Рубрика: Общество

Что можно съесть на конкурсе "Вкусы России"

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 181(8532)
Улитки из Подмосковья, чеснок из Белгородской области, козуля из Архангельской области, хычины из Кабардино-Балкарии - на гастрономической карте России появляются новые региональные бренды. За два месяца на конкурс "Вкусы России" подано более 310 заявок.
Первую улитку в Коломенский район привезли из Крыма. Оказалось, что в Подмосковье для них - самый подходящий климат. Фото: Ася Добровольская / ТАСС Первую улитку в Коломенский район привезли из Крыма. Оказалось, что в Подмосковье для них - самый подходящий климат. Фото: Ася Добровольская / ТАСС
Первую улитку в Коломенский район привезли из Крыма. Оказалось, что в Подмосковье для них - самый подходящий климат. Фото: Ася Добровольская / ТАСС

Еще в 2014 году Сергей Балаев из Подмосковья вдохновился идеей создания улиточной фермы. Первую улитку в Коломенский район привезли из Крыма. Оказалось, что в Подмосковье - самый подходящий климат. Мясо здесь получается нежнее, чем у европейских улиток.

Фото: Татьяна Кравченко
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На вкус улитки - с нотками грибов и чеснока. Это чистый белок. К тому же в нем много полезных микроэлементов, витаминов, аминокислот. Да и стоит деликатес недорого. Так, порция супа из мяса виноградной улитки, который можно заказать на ферме, обойдется в 250 рублей. А блюдо "Улитки по-бургундски" из 12 штук со сливочным маслом, чесноком, петрушкой стоит 350 рублей.

Чеснок - для России не экзотика, но почему-то почти весь он в магазинах импортный. Игорь Болтенков из села Сурково Белгородской области вместе с женой и двумя сыновьями занимается выращиванием чеснока, лука и тюльпанов с 1997 года. Для Сурково - это традиционные культуры. Глава семейства придумал и стал производить и продавать технику для возделывания и переработки чеснока. В 2018 году жители Сурково организовали кооператив "Сурковский чеснок". Благодаря господдержке построили цех, в котором выпускаются чесночная паста, порошок и маринованный чеснок.

Мустафа Мисиров производит балкарские блюда вместе с братом. Классическим считается хычин с картофелем и сыром. Для их приготовления берут только местный двух-трехдневный балкарский сыр. Лишь в этом случае хычин будет таять во рту. Если добавляете картофель - желательно выращенный здесь. Вода - из местных родников.

Коломенская улитка на вкус нежнее европейских аналогов

Козуля - архангельский пряник. В готовом виде он должен быть сухим, как ржаной сухарь. По текстуре козуля напоминает печенье или карамель. Занимается его производством семья Поповых. Мама работает экскурсоводом в музее пряника и однажды начала печь козули дома. Теперь в производстве задействованы все. Даже дети на каникулах работают на упаковке и доставке.

Конкурс "Вкусы России" проходит во второй раз, оцениваются продукты в восьми номинациях. Конкурсная комиссия определит по три финалиста в семи номинациях, в рамках восьмой - "Нас выбирают" - с 20 октября по 7 ноября отдать голос за свои любимые продукты смогут все жители России. Финалисты будут объявлены в середине ноября.

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