За полтора года Росприроднадзор выявил 20 тысяч нарушений

Росприроднадзор с начала 2020 года провел 10 тысяч плановых и внеплановых проверок, по итогам которого сотрудники федеральной службы выявили более 20 тысяч нарушений. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе коллеги Росприроднадзора.

"Общая сумма наложенных штрафов составила почти миллиард рублей", - добавила Виктория Абрамченко.

По мнению вице-премьера, лучшее правонарушение - не то, за каоторое выписан крупный штраф, а то, которое удалось предотвратить. Она призвала уделить особое внимание профилактике нарушений.

"Впервые в истории нашей страны с нарушителя был взыскан такой внушительный штраф - более 147 миллиардов рублей, - отметила Виктория Абрамченко. - Это судебное решение прямое доказательство тому, что ни одно нарушение в сфере экологии не останется без должного реагирования".