За сутки в России подтверждено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 1811

2 Москва 1639

3 Московская область 1309

4 Нижегородская область 537

5 Свердловская область 518

6 Ростовская область 479

7 Пермский край 476

8 Воронежская область 468

9 Красноярский край 464

10 Самарская область 449

11 Республика Крым 394

12 Иркутская область 393

13 Омская область 387

14 Челябинская область 363

15 Оренбургская область 354

16 Ставропольский край 335

17 Волгоградская область 329

18 Хабаровский край 320

19 Астраханская область 287

20 Тюменская область 280

21 Республика Коми 279

22 Алтайский край 274

23 Республика Башкортостан 273

24 Ульяновская область 272

25 Забайкальский край 258

26 Краснодарский край 257

27 Приморский край 254

28 Саратовская область 250

29 Тверская область 240

30 Пензенская область 239

31 Липецкая область 238

32 Ленинградская область 232

33 Мурманская область 228

34 Брянская область 228

35 Вологодская область 224

36 Архангельская область 222

37 Севастополь 219

38 Удмуртская Республика 205

39 Республика Дагестан 205

40 Владимирская область 201

41 Новосибирская область 198

42 Ярославская область 197

43 Кемеровская область 194

44 Курская область 192

45 Калининградская область 184

46 Республика Карелия 173

47 Ханты-Мансийский автономный округ 171

48 Республика Хакасия 169

49 Белгородская область 153

50 Амурская область 141

51 Чеченская Республика 141

52 Республика Саха (Якутия) 139

53 Республика Бурятия 137

54 Костромская область 135

55 Ямало-Ненецкий автономный округ 131

56 Тульская область 131

57 Калужская область 128

58 Новгородская область 127

59 Курганская область 127

60 Кировская область 125

61 Республика Тыва 124

62 Томская область 123

63 Рязанская область 122

64 Смоленская область 121

65 Ивановская область 120

66 Республика Калмыкия 111

67 Сахалинская область 111

68 Псковская область 106

69 Орловская область 99

70 Кабардино-Балкарская Республика 90

71 Тамбовская область 90

72 Республика Чувашия 78

73 Республика Мордовия 71

74 Республика Северная Осетия-Алания 66

75 Республика Адыгея 61

76 Республика Ингушетия 61

77 Республика Марий Эл 61

78 Камчатский край 55

79 Карачаево-Черкесская Республика 55

80 Республика Татарстан 49

81 Республика Алтай 41

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 29

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 491 288 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,11%

2. Чукотский автономный округ 0,16%

3. Республика Татарстан 0,2% За последние сутки подтверждено 792 смерти Москва 61

Санкт-Петербург 49

Краснодарский край 33

Иркутская область 32

Московская область 29

Красноярский край 27

Ростовская область 26

Нижегородская область 25

Тюменская область 25

Челябинская область 25

Свердловская область 24

Пермский край 23

Пензенская область 23

Самарская область 21

Республика Дагестан 20

Саратовская область 19

Ленинградская область 17

Республика Крым 16

Волгоградская область 16

Алтайский край 16

Новосибирская область 12

Ставропольский край 11

Удмуртская Республика 11

Брянская область 10

Астраханская область 10

Республика Чувашия 10

Липецкая область 9

Тверская область 9

Тульская область 9

Республика Башкортостан 9

Вологодская область 8

Мурманская область 8

Севастополь 7

Чеченская Республика 7

Оренбургская область 7

Белгородская область 6

Воронежская область 6

Владимирская область 5

Курская область 5

Смоленская область 5

Республика Коми 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Ульяновская область 5

Курганская область 5

Кемеровская область 5

Республика Татарстан 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Омская область 4

Приморский край 4

Ивановская область 3

Калужская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Новгородская область 3

Республика Калмыкия 3

Республика Ингушетия 3

Республика Бурятия 3

Сахалинская область 3

Костромская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Республика Саха (Якутия) 2

Магаданская область 2

Хабаровский край 2

Республика Карелия 1

Республика Марий Эл 1

Республика Тыва 1 За весь период по России умерло 166 442 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 729 человек Москва 3072

Санкт-Петербург 1972

Московская область 1922

Красноярский край 500

Свердловская область 446

Нижегородская область 425

Пермский край 411

Республика Крым 378

Ростовская область 374

Хабаровский край 335

Волгоградская область 296

Тверская область 294

Челябинская область 291

Оренбургская область 255

Липецкая область 232

Иркутская область 223

Забайкальский край 222

Вологодская область 204

Самарская область 201

Воронежская область 199

Кемеровская область 196

Севастополь 194

Саратовская область 194

Ханты-Мансийский автономный округ 191

Алтайский край 191

Омская область 191

Республика Карелия 184

Белгородская область 182

Тюменская область 181

Республика Дагестан 178

Ульяновская область 176

Смоленская область 172

Курская область 170

Владимирская область 169

Калининградская область 159

Республика Коми 153

Новосибирская область 153

Архангельская область 144

Псковская область 142

Ставропольский край 142

Удмуртская Республика 141

Ямало-Ненецкий автономный округ 129

Приморский край 123

Костромская область 115

Ярославская область 110

Брянская область 106

Астраханская область 106

Республика Калмыкия 103

Сахалинская область 99

Республика Башкортостан 96

Пензенская область 96

Калужская область 94

Ивановская область 93

Новгородская область 91

Ленинградская область 88

Кабардино-Балкарская Республика 82

Рязанская область 80

Курганская область 77

Чеченская Республика 75

Республика Чувашия 72

Кировская область 69

Орловская область 67

Тамбовская область 66

Тульская область 62

Краснодарский край 62

Республика Алтай 61

Республика Хакасия 56

Республика Марий Эл 51

Республика Саха (Якутия) 51

Республика Бурятия 50

Амурская область 49

Республика Мордовия 48

Мурманская область 47

Томская область 42

Республика Тыва 40

Республика Татарстан 39

Еврейская автономная область 37

Республика Северная Осетия - Алания 31

Республика Ингушетия 26

Карачаево-Черкесская Республика 26

Магаданская область 18

Камчатский край 16

Республика Адыгея 15

Чукотский автономный округ 8

Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 788 710. В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус