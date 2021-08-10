За сутки в России подтверждено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Санкт-Петербург 1811
- 2 Москва 1639
- 3 Московская область 1309
- 4 Нижегородская область 537
- 5 Свердловская область 518
- 6 Ростовская область 479
- 7 Пермский край 476
- 8 Воронежская область 468
- 9 Красноярский край 464
- 10 Самарская область 449
- 11 Республика Крым 394
- 12 Иркутская область 393
- 13 Омская область 387
- 14 Челябинская область 363
- 15 Оренбургская область 354
- 16 Ставропольский край 335
- 17 Волгоградская область 329
- 18 Хабаровский край 320
- 19 Астраханская область 287
- 20 Тюменская область 280
- 21 Республика Коми 279
- 22 Алтайский край 274
- 23 Республика Башкортостан 273
- 24 Ульяновская область 272
- 25 Забайкальский край 258
- 26 Краснодарский край 257
- 27 Приморский край 254
- 28 Саратовская область 250
- 29 Тверская область 240
- 30 Пензенская область 239
- 31 Липецкая область 238
- 32 Ленинградская область 232
- 33 Мурманская область 228
- 34 Брянская область 228
- 35 Вологодская область 224
- 36 Архангельская область 222
- 37 Севастополь 219
- 38 Удмуртская Республика 205
- 39 Республика Дагестан 205
- 40 Владимирская область 201
- 41 Новосибирская область 198
- 42 Ярославская область 197
- 43 Кемеровская область 194
- 44 Курская область 192
- 45 Калининградская область 184
- 46 Республика Карелия 173
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 171
- 48 Республика Хакасия 169
- 49 Белгородская область 153
- 50 Амурская область 141
- 51 Чеченская Республика 141
- 52 Республика Саха (Якутия) 139
- 53 Республика Бурятия 137
- 54 Костромская область 135
- 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
- 56 Тульская область 131
- 57 Калужская область 128
- 58 Новгородская область 127
- 59 Курганская область 127
- 60 Кировская область 125
- 61 Республика Тыва 124
- 62 Томская область 123
- 63 Рязанская область 122
- 64 Смоленская область 121
- 65 Ивановская область 120
- 66 Республика Калмыкия 111
- 67 Сахалинская область 111
- 68 Псковская область 106
- 69 Орловская область 99
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 71 Тамбовская область 90
- 72 Республика Чувашия 78
- 73 Республика Мордовия 71
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 66
- 75 Республика Адыгея 61
- 76 Республика Ингушетия 61
- 77 Республика Марий Эл 61
- 78 Камчатский край 55
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 55
- 80 Республика Татарстан 49
- 81 Республика Алтай 41
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 29
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 491 288 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,11%
- 2. Чукотский автономный округ 0,16%
- 3. Республика Татарстан 0,2%
За последние сутки подтверждено 792 смерти
- Москва 61
- Санкт-Петербург 49
- Краснодарский край 33
- Иркутская область 32
- Московская область 29
- Красноярский край 27
- Ростовская область 26
- Нижегородская область 25
- Тюменская область 25
- Челябинская область 25
- Свердловская область 24
- Пермский край 23
- Пензенская область 23
- Самарская область 21
- Республика Дагестан 20
- Саратовская область 19
- Ленинградская область 17
- Республика Крым 16
- Волгоградская область 16
- Алтайский край 16
- Новосибирская область 12
- Ставропольский край 11
- Удмуртская Республика 11
- Брянская область 10
- Астраханская область 10
- Республика Чувашия 10
- Липецкая область 9
- Тверская область 9
- Тульская область 9
- Республика Башкортостан 9
- Вологодская область 8
- Мурманская область 8
- Севастополь 7
- Чеченская Республика 7
- Оренбургская область 7
- Белгородская область 6
- Воронежская область 6
- Владимирская область 5
- Курская область 5
- Смоленская область 5
- Республика Коми 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Ульяновская область 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Республика Татарстан 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Омская область 4
- Приморский край 4
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Новгородская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Республика Ингушетия 3
- Республика Бурятия 3
- Сахалинская область 3
- Костромская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 2
- Республика Карелия 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Тыва 1
За весь период по России умерло 166 442 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 729 человек
- Москва 3072
- Санкт-Петербург 1972
- Московская область 1922
- Красноярский край 500
- Свердловская область 446
- Нижегородская область 425
- Пермский край 411
- Республика Крым 378
- Ростовская область 374
- Хабаровский край 335
- Волгоградская область 296
- Тверская область 294
- Челябинская область 291
- Оренбургская область 255
- Липецкая область 232
- Иркутская область 223
- Забайкальский край 222
- Вологодская область 204
- Самарская область 201
- Воронежская область 199
- Кемеровская область 196
- Севастополь 194
- Саратовская область 194
- Ханты-Мансийский автономный округ 191
- Алтайский край 191
- Омская область 191
- Республика Карелия 184
- Белгородская область 182
- Тюменская область 181
- Республика Дагестан 178
- Ульяновская область 176
- Смоленская область 172
- Курская область 170
- Владимирская область 169
- Калининградская область 159
- Республика Коми 153
- Новосибирская область 153
- Архангельская область 144
- Псковская область 142
- Ставропольский край 142
- Удмуртская Республика 141
- Ямало-Ненецкий автономный округ 129
- Приморский край 123
- Костромская область 115
- Ярославская область 110
- Брянская область 106
- Астраханская область 106
- Республика Калмыкия 103
- Сахалинская область 99
- Республика Башкортостан 96
- Пензенская область 96
- Калужская область 94
- Ивановская область 93
- Новгородская область 91
- Ленинградская область 88
- Кабардино-Балкарская Республика 82
- Рязанская область 80
- Курганская область 77
- Чеченская Республика 75
- Республика Чувашия 72
- Кировская область 69
- Орловская область 67
- Тамбовская область 66
- Тульская область 62
- Краснодарский край 62
- Республика Алтай 61
- Республика Хакасия 56
- Республика Марий Эл 51
- Республика Саха (Якутия) 51
- Республика Бурятия 50
- Амурская область 49
- Республика Мордовия 48
- Мурманская область 47
- Томская область 42
- Республика Тыва 40
- Республика Татарстан 39
- Еврейская автономная область 37
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Республика Ингушетия 26
- Карачаево-Черкесская Республика 26
- Магаданская область 18
- Камчатский край 16
- Республика Адыгея 15
- Чукотский автономный округ 8
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 788 710.