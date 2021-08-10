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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Санкт-Петербург 1811
  • 2 Москва 1639
  • 3 Московская область 1309
  • 4 Нижегородская область 537
  • 5 Свердловская область 518
  • 6 Ростовская область 479
  • 7 Пермский край 476
  • 8 Воронежская область 468
  • 9 Красноярский край 464
  • 10 Самарская область 449
  • 11 Республика Крым 394
  • 12 Иркутская область 393
  • 13 Омская область 387
  • 14 Челябинская область 363
  • 15 Оренбургская область 354
  • 16 Ставропольский край 335
  • 17 Волгоградская область 329
  • 18 Хабаровский край 320
  • 19 Астраханская область 287
  • 20 Тюменская область 280
  • 21 Республика Коми 279
  • 22 Алтайский край 274
  • 23 Республика Башкортостан 273
  • 24 Ульяновская область 272
  • 25 Забайкальский край 258
  • 26 Краснодарский край 257
  • 27 Приморский край 254
  • 28 Саратовская область 250
  • 29 Тверская область 240
  • 30 Пензенская область 239
  • 31 Липецкая область 238
  • 32 Ленинградская область 232
  • 33 Мурманская область 228
  • 34 Брянская область 228
  • 35 Вологодская область 224
  • 36 Архангельская область 222
  • 37 Севастополь 219
  • 38 Удмуртская Республика 205
  • 39 Республика Дагестан 205
  • 40 Владимирская область 201
  • 41 Новосибирская область 198
  • 42 Ярославская область 197
  • 43 Кемеровская область 194
  • 44 Курская область 192
  • 45 Калининградская область 184
  • 46 Республика Карелия 173
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 171
  • 48 Республика Хакасия 169
  • 49 Белгородская область 153
  • 50 Амурская область 141
  • 51 Чеченская Республика 141
  • 52 Республика Саха (Якутия) 139
  • 53 Республика Бурятия 137
  • 54 Костромская область 135
  • 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
  • 56 Тульская область 131
  • 57 Калужская область 128
  • 58 Новгородская область 127
  • 59 Курганская область 127
  • 60 Кировская область 125
  • 61 Республика Тыва 124
  • 62 Томская область 123
  • 63 Рязанская область 122
  • 64 Смоленская область 121
  • 65 Ивановская область 120
  • 66 Республика Калмыкия 111
  • 67 Сахалинская область 111
  • 68 Псковская область 106
  • 69 Орловская область 99
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 71 Тамбовская область 90
  • 72 Республика Чувашия 78
  • 73 Республика Мордовия 71
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 66
  • 75 Республика Адыгея 61
  • 76 Республика Ингушетия 61
  • 77 Республика Марий Эл 61
  • 78 Камчатский край 55
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 55
  • 80 Республика Татарстан 49
  • 81 Республика Алтай 41
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 29
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 491 288 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,11%
  • 2. Чукотский автономный округ 0,16%
  • 3. Республика Татарстан 0,2%
За последние сутки подтверждено 792 смерти
  • Москва 61
  • Санкт-Петербург 49
  • Краснодарский край 33
  • Иркутская область 32
  • Московская область 29
  • Красноярский край 27
  • Ростовская область 26
  • Нижегородская область 25
  • Тюменская область 25
  • Челябинская область 25
  • Свердловская область 24
  • Пермский край 23
  • Пензенская область 23
  • Самарская область 21
  • Республика Дагестан 20
  • Саратовская область 19
  • Ленинградская область 17
  • Республика Крым 16
  • Волгоградская область 16
  • Алтайский край 16
  • Новосибирская область 12
  • Ставропольский край 11
  • Удмуртская Республика 11
  • Брянская область 10
  • Астраханская область 10
  • Республика Чувашия 10
  • Липецкая область 9
  • Тверская область 9
  • Тульская область 9
  • Республика Башкортостан 9
  • Вологодская область 8
  • Мурманская область 8
  • Севастополь 7
  • Чеченская Республика 7
  • Оренбургская область 7
  • Белгородская область 6
  • Воронежская область 6
  • Владимирская область 5
  • Курская область 5
  • Смоленская область 5
  • Республика Коми 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Ульяновская область 5
  • Курганская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Татарстан 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Омская область 4
  • Приморский край 4
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Новгородская область 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Республика Бурятия 3
  • Сахалинская область 3
  • Костромская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Карелия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Тыва 1

За весь период по России умерло 166 442 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 729 человек
  • Москва 3072
  • Санкт-Петербург 1972
  • Московская область 1922
  • Красноярский край 500
  • Свердловская область 446
  • Нижегородская область 425
  • Пермский край 411
  • Республика Крым 378
  • Ростовская область 374
  • Хабаровский край 335
  • Волгоградская область 296
  • Тверская область 294
  • Челябинская область 291
  • Оренбургская область 255
  • Липецкая область 232
  • Иркутская область 223
  • Забайкальский край 222
  • Вологодская область 204
  • Самарская область 201
  • Воронежская область 199
  • Кемеровская область 196
  • Севастополь 194
  • Саратовская область 194
  • Ханты-Мансийский автономный округ 191
  • Алтайский край 191
  • Омская область 191
  • Республика Карелия 184
  • Белгородская область 182
  • Тюменская область 181
  • Республика Дагестан 178
  • Ульяновская область 176
  • Смоленская область 172
  • Курская область 170
  • Владимирская область 169
  • Калининградская область 159
  • Республика Коми 153
  • Новосибирская область 153
  • Архангельская область 144
  • Псковская область 142
  • Ставропольский край 142
  • Удмуртская Республика 141
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 129
  • Приморский край 123
  • Костромская область 115
  • Ярославская область 110
  • Брянская область 106
  • Астраханская область 106
  • Республика Калмыкия 103
  • Сахалинская область 99
  • Республика Башкортостан 96
  • Пензенская область 96
  • Калужская область 94
  • Ивановская область 93
  • Новгородская область 91
  • Ленинградская область 88
  • Кабардино-Балкарская Республика 82
  • Рязанская область 80
  • Курганская область 77
  • Чеченская Республика 75
  • Республика Чувашия 72
  • Кировская область 69
  • Орловская область 67
  • Тамбовская область 66
  • Тульская область 62
  • Краснодарский край 62
  • Республика Алтай 61
  • Республика Хакасия 56
  • Республика Марий Эл 51
  • Республика Саха (Якутия) 51
  • Республика Бурятия 50
  • Амурская область 49
  • Республика Мордовия 48
  • Мурманская область 47
  • Томская область 42
  • Республика Тыва 40
  • Республика Татарстан 39
  • Еврейская автономная область 37
  • Республика Северная Осетия - Алания 31
  • Республика Ингушетия 26
  • Карачаево-Черкесская Республика 26
  • Магаданская область 18
  • Камчатский край 16
  • Республика Адыгея 15
  • Чукотский автономный округ 8
  • Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 788 710.

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