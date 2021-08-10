В Польше случайно нашли массовое захоронение жертв чумы

В Польше на территории Варминско-Мазурского воеводства при строительстве жилого комплекса практически случайно был обнаружен археологический памятник, в состав которого входит 4000-летнее поселение и массовое захоронение жертв чумы начала XVIII века.

Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Сообщается, что найденный археологический памятник представляет собой большую научную ценность, так как он сохранил следы присутствия нескольких культур.

По сути, этот комплекс является многослойным. Археологи раскопали его после того, как рабочие, занятые на строительстве домов, наткнулись на человеческие останки. Строительные работы были тут же приостановлены.

Археологические раскопки заняли несколько недель. Анализ показал, что люди, останки которых нашли рабочие, были похоронены в 1710-1711 годах на специально устроенном здесь кладбище. Ученые считают, что это были жертвы чумы, разорившей в то время Мазурию.

"В письменных источниках есть упоминания о том, что на кладбище рядом с церковью не хватило места, и поэтому мертвых хоронили у дороги в Мронгово, - говорит соавтор исследования Агнешка Яремек. - Все указывает на то, что мы обнаружили именно это место".

На данный момент археологи раскопали около 60 могил, в которых находились останки примерно 100 жертв чумы. Исследователи отмечают, что во многих могилах были погребены целые семьи, включая детей. Исследование также показало, что после эпидемии чумы созданное кладбище не было заброшено. Судя по другим, более поздним захоронениям, оно использовалось до начала XIX века.

В ходе раскопок также были обнаружены остатки городища периода неолита. По оценкам ученых, это поселение было основано около 4000 лет назад. При раскопках были найдены фрагменты керамических сосудов и бусинк из синего стекла того периода времени.

Когда именно поселение было заброшено, пока установить не удалось. Но установлено, что в римский период здесь вновь появилось поселение. Владения Римской империи до этой территории не доходили. Однако найденные артефакты свидетельствуют о том, что Рим оказывал заметное культурное влияние на местную богачевскую культуру. Она появилась в северо-восточной Польше во второй половине I века до нашей эры и существовала до начала V века нашей эры.