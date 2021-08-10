Заключенных с татуировками начали массово штрафовать за пропаганду криминала

Тюремное ведомство начало активную борьбу со специфическими татуировками заключенных. Под запрет попадают любые картинки, которые можно расценить как пропаганду воровской романтики. Например, восьмиконечные звезды.

Такую звезду, в частности, обнаружили у осужденного Г. в колонии-поселении в городе Ленинске Волгоградской области. В итоге суд оштрафовал его на 1,3 тысячи рублей.

"В мае 2021 года Г., находясь в помещении отряда № 1 в ФКУ КП-27 УФСИН России по Волгоградской области, демонстрировал другим осужденным нанесенную на грудь татуировку в виде восьмиконечной звезды, являющейся символикой экстремистской организации АУЕ", - рассказывают в Волгоградском областном суде.

На слово "демонстрировал" надо обратить особое внимание: это принципиальный юридический момент. Если бы заключенному удалось доказать, что никто из остальных сидельцев не видел картинок на его теле, то смог бы избежать штрафа.

На практике выработался в каком-то смысле даже изящный подход: за воровские символы заключенных привлекают по статье 20.3 КоАП РФ, наказывающей за пропаганду либо публичное демонстрирование нацисткой или любой другой запрещенной символики. Как только старый вор снял майку, его тело де-юре сразу же стало пропагандировать криминальные ценности. А это запрещено. Так что расписные рецидивисты оказываются перед выбором: либо избавляться от татуировок, либо никогда никому не показываться без одежды.

К слову, в данном случае заключенный дал обещание при первой возможности очиститься и вновь сделать свое тело невинным. В художественном смысле.

"В судебном заседании Г. свою вину признал полностью, суду пояснил, что сделал татуировку по глупости, ее значения не знал, обязуется свести по освобождению из ФКУ КП-27 УФСИН России по Волгоградской области", - рассказывают в суде.

На телах уголовников, кстати, встречают и нацистские символы. За это, естественно, тоже наказывают. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, в одной из колоний-поселений в регионе обнаружили заключенного с тату, очень похожими на нацистские символы.

"Как установил суд, П. публично демонстрировал другим осужденным перманентные рисунки, нанесенные на части тела (кисти рук, пальцы, плечо), являющиеся атрибутикой или символикой схожей с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Исход дела: штраф в тысячу рублей. И это далеко не все последствия. Правда, как пояснил "РГ" член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников, за привлечение к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ не предусмотрено внесение человека в список экстремистов.

"Однако негативным последствием может быть лишение пассивного избирательного права, а также права быть организатором публичного мероприятия (митинга) лиц, привлеченных к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ", - говорит он.

Татуировки заключенных давно стали частью особой субкультуры мира людей, проводящих немалую часть жизни в тюрьмах. За долгие годы у арестантов выработалась своя символика. Кожа иного уголовника - это, по сути, его развернутое резюме с автобиографией и четким изложением взглядов на жизнь. Однако летом прошлого года Верховный суд России признал запрещенной деятельность криминального движения "Арестантское уголовное единство" ("Арестантский уклад един", АУЕ). После этого нательные воровские "резюме" стали подпадать под КоАП.

Некоторым заключенным удается избежать наказания, так как они доказывают, что никому не показывали своих картинок.

Так, в Саратовской области одного из заключенных попытались привлечь повторно за свастику. Однако администрация колонии по каким-то причинам не смогла зафиксировать публичную демонстрацию тату. Сокамерники дружно дали показания, что в глаза не видели татуировок своего сотоварища по заключению. "Осужденный не демонстрирует свои татуировки, обнаженным его видят только в бане, он всегда поворачивается в бане спиной к окружающим, на спине у П. нет татуировок с фашистской символикой", - сказано в судебном решении.

В другом деле - на этот раз в Красноярском крае - суд не стал наказывать заключенного, так как татуировки были обнаружены оперативным сотрудником колонии во время осмотра осужденного. Показывать тату гражданину начальнику не нарушение: ему приходится такое смотреть по долгу службы. И он видел и не такое.

Зато, если запрещенные тату на ладонях, суды наказывают без сомнений: руки человека постоянно на виду, а значит, человек пропагандирует воровскую романтику даже, когда есть за столом с другими.

Как поясняет юрист, человека с запрещенными татуировками можно регулярно привлекать к ответственности. Ведь наказывают не за само тату, а за его демонстрацию. Пошел в баню - нарушил КоАП. Разделся, чтобы позагорать - опять нарушил КоАП. И так далее.

"Таким образом, по общему правилу повторная демонстрация нацистской и экстремистской символики, при наличии вступившего в силу решения суда, будет наказываться отдельно. Однако необходимо учитывать конкретные обстоятельства дела, которые могут приводить к невозможности устранения правонарушения", - говорит Дмитрий Семенников.

Устранить нарушение можно, если свести татуировки. По словам юриста, де-юре заставить человека свести экстремистскую татуировку нельзя. При этом не имеет значения, осужден человек или нет.

"Однако нельзя также и сказать, что отсутствуют правовые механизмы понуждения к сведению татуировки. Одной из целей назначения административного наказания является предупреждение новых правонарушений (статья 3.1 КоАП РФ), - говорит он. - То есть лицо, которому назначено наказание, а также лица, которым оно может быть назначено, желая избежать повторного наказания, должно предпринимать для этого определенные действия. Таким действием в описываемой ситуации является сведение татуировки. Говоря проще, законодатель повышает издержки для татуированного человека в виде штрафов, понуждая тем самым к удалению, а не предписывает это прямо".

Таким образом, продолжает юрист, обязать к сведению татуировки нельзя. Решение удалить тату должен принять человек самостоятельно.

"Прописывать порядок удаления таких тату не нужно, - полагает член АЮР. - Однако снизить количество подобной символики можно предоставлением льгот для удаления таких татуировок. Если государство считает такие символы недопустимыми, то их удаление можно поощрять экономическими льготами (удаление татуировки стоит дороже ее нанесения). Также можно представить государственную программу, направленную на безвозмездное удаление экстремистских татуировок, либо иных, например, свидетельствующих об иерархическом положении в тюрьме".