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Рубрика: Культура

Земфира вернулась к легкой взбалмошности в новом мини-альбоме

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Мало кто выпускает новые диски так, как она: без рекламы и пиаровских капканов. Так и на этот раз: Земфира выпустила мини-альбом "Ах" без предварительных обещаний - спустя менее полугода после выхода "Бордерлайн", которому в социальных сетях сразу досталось и за депрессивность, и за отсутствие радиосинглов, под которые можно безмятежно пить коктейли и танцевать - там сложные, психологичные тексты, не свойственные современному отечественному року. Благодаря некоторым хотелось задуматься, от других - затосковать.
В новом мини-альбоме певица снова, как в лучшие времена, стала непредсказуемой. Фото: Артем Геодакян / ТАСС В новом мини-альбоме певица снова, как в лучшие времена, стала непредсказуемой. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
В новом мини-альбоме певица снова, как в лучшие времена, стала непредсказуемой. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Но у Земфиры давно не было такой светлой, легкой взбалмошности, шаловливой беспечности и задора, где провинциальный максимализм и удаль нон-конформизма ("Ромашки", "Искала", "Прости меня, моя любовь") моментально овевали флером вызова на грани с отчаянием. Уже давно не было таких простых, внятных мелодий, которым хотелось подпевать и вслушиваться в любимую певицу - веря благодаря ей (как после трех первых альбомов) в счастье, пусть непростое, и в весну, пусть далекую, но которая обязательно вернется. Как минимум восемь лет, пока она вообще не выпускала диски. Да и еще раньше, с диска "Спасибо", больше похожего на учебник по психоаналитике для самой себя - откровенного, драматичного, но не такого, который хочется ставить в минуты радости или горя.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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И вот теперь этот новый релиз - мини-альбом из четырех песен "Ах", который, кажется, вновь изменит наши впечатления о Земфире. И еще раз убедит нас в том, что мы ее, по сути, совсем не знаем - избегающую телевидения и интервью, живущую фактически затворницей по своим законам и общающуюся только с узким кругом интересных ей музыкантов (стоит признать, что в актуальном звуке она понимает лучше большинства коллег и поэтому всегда находит креативных партнеров: то английскую группу Archive, то Муджуса, то Диму Емельянова из группы "Обе две"). И порадует, что в "Ах" она вновь, как в нулевые, стала непредсказуемой. А это качество присуще только действительно большим талантам.

Уже в титульной песне альбома Земфира возвращает себе теплые интонации, мечтательность и беззаботность, у нее снова появляются светлая улыбчивость и позитивные настроения. Да и следующие две песни - "Почта" и "Мелодрама" - летние, гитарные, почти беззаботные, простые. Есть в них что-то и от городского фольклора, их снова смогут петь подростки в парадных, что скорее признак не незатейливости, а народности и востребованности.

Похоже, негативные мнения о "Бордерлайне" сказались на Земфире, и она решила вновь повернуться к нам своей светлой стороной. Может, осознавая, что в непростые времена кто-то ждет от нее уже именно такой музыки?

При этом в финальном треке - балладе "Гудбай", одной из первых песен Земфиры, написанных во время каникул и уже исполняемой на концертах, тоже преобладают оптимистические настроения и вера в счастье. А этот релиз хочется слушать и дальше. Но, увы, на "Ах" всего четыре песни, и хочется ждать продолжения.

Только вот с Земфирой заранее никогда не знаешь, какой окажется ее следующая пластинка. Тем интереснее.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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