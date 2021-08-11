Антитела к коронавирусу после прививки беременной передаются ребенку

Вакцина "Спутник V" - единственная из зарегистрированных в России, которая разрешена к применению у беременных. При этом антитела, которые вырабатываются у беременных женщин после прививки, способны защитить новорожденного от заражения COVID-19 в течение 6-7 месяцев, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцинация у беременных проходит нормально и никоим образом не сказывается на потомстве. Антитела, которые передаются новорожденному ребенку - это единственная защита новорожденного до 6-7 месяцев (...) Антитела матери защищают его от возможного заражения возбудителем COVID-19", - сказал Гинцбург журналистам в среду.

Он также сообщил, что в гражданский оборот в России введено уже более 40 миллионов доз "Спутника V". Все партии вакцины проходят тщательный контроль, поэтому, отметил Гинцбург, можно быть уверенным в качестве препарата.