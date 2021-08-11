Новости

Воронежскому университету вернули книги, похищенные во время войны 10:48
Антитела к коронавирусу после прививки беременной передаются ребенку 10:42
Тренер "Спартака" Витория намерен обсудить ситуацию в клубе с Федуном 10:32
Умер член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии Тони Эспозито 10:25
Разработчики "Спутник V" назвали главное преимущество вакцинированных 10:20
Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником лайт" 10:12
Юрист рассказала, из-за какого слова можно лишиться наследства 10:06
Мурашко заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V" 09:56
Мошенник выманил у москвички 6,7 млн руб. за оборудование для биткоинов 09:53
На Урале педофил-рецидивист осужден за интимную переписку с девочками 09:45
МЧС отправило в Якутию второй борт со спасателями 09:45
Минобороны раскрыло детали перехвата британского эсминца 09:41
Сотрудник СК стал донором костного мозга для маленького ребенка 09:40
В Москве завершается подключение родильных домов к ЕМИАС 09:35
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам 09:28
Названы неиспользуемые функции смартфона 09:15
Мишустин поручил подготовить финансовую модель дальневосточной авиакомпании 09:14
Что представит Еврейская автономная область на "Улице Дальнего Востока" 09:00
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии августа 08:47
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей" 08:46
На Ямале Ми-8 с пассажирами вернулся на площадку вылета 08:44
Инфекционист назвал невозможным коллективный иммунитет из-за "дельты" 08:30
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях при отказе от вакцинации 08:11
Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19 07:59
В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом 07:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 10:42
Рубрика: Общество

Антитела к коронавирусу после прививки беременной передаются ребенку

Текст: Ирина Невинная

Вакцина "Спутник V" - единственная из зарегистрированных в России, которая разрешена к применению у беременных. При этом антитела, которые вырабатываются у беременных женщин после прививки, способны защитить новорожденного от заражения COVID-19 в течение 6-7 месяцев, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Егор Соломатин
Ученые выяснили, как долго эффективны антитела у переболевших COVID-19

"Вакцинация у беременных проходит нормально и никоим образом не сказывается на потомстве. Антитела, которые передаются новорожденному ребенку - это единственная защита новорожденного до 6-7 месяцев (...) Антитела матери защищают его от возможного заражения возбудителем COVID-19", - сказал Гинцбург журналистам в среду.

Он также сообщил, что в гражданский оборот в России введено уже более 40 миллионов доз "Спутника V". Все партии вакцины проходят тщательный контроль, поэтому, отметил Гинцбург, можно быть уверенным в качестве препарата.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по "Северному потоку-2"
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей"
В США сообщили о новом штамме коронавируса с повышенной летальностью
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения