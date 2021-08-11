АСИ возьмет в работу две сотни новых наукоемких проектов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) заинтересовалось 200 проектами по созданию новых общественных пространств. Это проекты молодых талантов интенсива "Архипелаг 2121", который прошел в Великом Новгороде. "Архипелаг" - это уже не идеи, а наукоемкие проекты в сферах образования, здоровья, агропромышленного комплекса - во всех сферах жизни. Под них АСИ будет формировать спрос, в том числе со стороны государства. Ожидается, что 200 проектов создадут обновленный образ будущего страны на ближайшие 100 лет, дадут новые механизмы развития университетов и городов.

- Ключевой запрос в регионах связан с созданием общественных пространств для молодежи, - говорит генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - У нас есть детские площадки во дворах, открываются сервисы "одного окна" в сфере здравоохранения, а молодежи пойти некуда. Даже в мегаполисах юноши и девушки говорят, что кафе и рестораны посещать дорого, а клубы - "не тот формат". В клубах нет содержательного наполнения, нет мест для творческого, научного или профессионального самовыражения. Поэтому есть огромный запрос со стороны молодежи на формирование комфортной городской среды, среды для общения.

По словам Чупшевой, в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) агентство вместе с регионами формирует фокус-группы из молодых людей, чтобы они предлагали свои проекты будущего, включая 200 проектов "Архипелаг 2121". Ожидается, что первый рейтинг качества жизни в регионах будет составлен НСИ уже в сентябре и при участии стартаперов из "Архипелага". НСИ - это комплекс мер ради улучшения качества жизни и вовлечение человека в процесс принятия решений. Проект реализуется АСИ по поручению президента России. Инициатива охватывает сферы образования, здравоохранения, соцобслуживания и трудоустройства. В каждой из них выбраны типичные ситуации - устроить ребенка в детсад, пойти в кафе, получить медпомощь, организовать социальное обслуживание для пожилого родственника, получить пособие на ребенка, найти работу, место для занятий спортом.

Как ожидается, шансы на создание новых общественных пространств реальные. АСИ за десять лет работы совершило тихую революцию - вовлекло в работу свыше трех миллионов изобретателей и молодых ученых и около 3000 экспертов. А главное - за десять лет внедрило около 1000 проектов - по подготовке флагманских кадров в науке, социальном предпринимательстве, возродило престиж рабочих профессий. В зачет структуре пошло и то, что ею ликвидированы посредники в строительстве и на таможне. Теперь встал вопрос создания общественных пространств в университетах, колледжах и малых городах.