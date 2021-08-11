Астероид оценили в квадриллионы долларов

Оказалось, Психея буквально напичкана целым букетом металлов. И не только железом и никелем, но и редкими, в частности золотом, платиной, кобальтом, иридием, рением. Причем в таких количествах, что, по самым приблизительным оценкам, их цена составляет около 10 000 квадриллионов долларов. Это больше, чем вся нынешняя мировая экономика.
Отметим, что ряд ученых тогда отнеслись к этой сенсации скептически, посчитав, что для такого заявления недостаточно доказательств. И вот сейчас авторы сообщили, такие исследования проведены. Анализ температуры астероида позволил выяснить новые подробности о его составе. Кроме того, исследование указало на необычно высокую плотность астероида. Таким образом, новая работа астрономов подтвердила основную гипотезу: небесное тело стоит больше, чем вся мировая экономика.
А самый точный состав и происхождение астероида будут раскрыты в 2022 году, когда NASA отправит беспилотный космический корабль для его изучения. Чем может закончиться эта миссия NACA? И не собираются ли энтузиасты доставить его на Землю, чтобы произвести здесь экономический переворот? Авторы работы успокаивают, что астероид не может попасть на Землю, для этого нет никаких технологий.