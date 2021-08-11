Астероид оценили в квадриллионы долларов

О том, что между Марсом и Юпитером вращается настоящий Клондайк, ученые узнали совсем недавно. Когда на астероид Психея обратил свой взор знаменитый телескоп "Хаббл". Ученым NASA впервые удалось рассмотреть обе его стороны в ультрафиолетовом свете. Именно это и позволило получить сведения о составе астероида. Оценить его богатство, по сравнению с которым даже Клондайк выглядит жалкими копями.

Оказалось, Психея буквально напичкана целым букетом металлов. И не только железом и никелем, но и редкими, в частности золотом, платиной, кобальтом, иридием, рением. Причем в таких количествах, что, по самым приблизительным оценкам, их цена составляет около 10 000 квадриллионов долларов. Это больше, чем вся нынешняя мировая экономика.

Отметим, что ряд ученых тогда отнеслись к этой сенсации скептически, посчитав, что для такого заявления недостаточно доказательств. И вот сейчас авторы сообщили, такие исследования проведены. Анализ температуры астероида позволил выяснить новые подробности о его составе. Кроме того, исследование указало на необычно высокую плотность астероида. Таким образом, новая работа астрономов подтвердила основную гипотезу: небесное тело стоит больше, чем вся мировая экономика.

А самый точный состав и происхождение астероида будут раскрыты в 2022 году, когда NASA отправит беспилотный космический корабль для его изучения. Чем может закончиться эта миссия NACA? И не собираются ли энтузиасты доставить его на Землю, чтобы произвести здесь экономический переворот? Авторы работы успокаивают, что астероид не может попасть на Землю, для этого нет никаких технологий.