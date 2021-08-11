Овен
Окружающие охотно пойдут вам навстречу, но их действия могут только помешать достижению конечного результата.
Телец
Вы хотите, чтобы все было по-старому, так что даже ради прибыли не стоит рисковать и терять былую уверенность.
Близнецы
Никому не позволяйте портить себе настроение и постарайтесь в любом случае доверять только собственному мнению.
Рак
Вам лучше не рисковать, даже если вы уверены в успехе и имеете как минимум два запасных варианта.
Лев
Приготовьтесь к тому, что окружающие будут относиться к вам так же, как вы относитесь к ним.
Дева
Пришла пора подведения итогов деятельности, которой вы занимались в последнее время.
Весы
Воспользуйтесь моментом, чтобы обсудить проблемы, которые могут вызвать негативную реакцию у близких.
Скорпион
Вам стоит использовать любую благоприятную возможность, чтобы отказаться от ответственности за происходящее.
Стрелец
Вам лучше абстрагироваться от своих эмоций и постараться принять разумное решение.
Козерог
Вы будете проще находить общий язык с партнерами, если будете принимать решения, не заботясь о мнении окружающих.
Водолей
Старайтесь не торопить события, это отнимет у вас много сил, но не изменит ситуацию.
Рыбы
Вам лучше отказаться от активной деятельности, если вы осознаете, что ваши действия приносят больше вреда, чем пользы.