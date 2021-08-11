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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Окружающие охотно пойдут вам навстречу, но их действия могут только помешать достижению конечного результата.

Телец

Вы хотите, чтобы все было по-старому, так что даже ради прибыли не стоит рисковать и терять былую уверенность.

Близнецы

Никому не позволяйте портить себе настроение и постарайтесь в любом случае доверять только собственному мнению.

Рак

Вам лучше не рисковать, даже если вы уверены в успехе и имеете как минимум два запасных варианта.

Лев

Приготовьтесь к тому, что окружающие будут относиться к вам так же, как вы относитесь к ним.

Дева

Пришла пора подведения итогов деятельности, которой вы занимались в последнее время.

Весы

Воспользуйтесь моментом, чтобы обсудить проблемы, которые могут вызвать негативную реакцию у близких.

Скорпион

Вам стоит использовать любую благоприятную возможность, чтобы отказаться от ответственности за происходящее.

Стрелец

Вам лучше абстрагироваться от своих эмоций и постараться принять разумное решение.

Козерог

Вы будете проще находить общий язык с партнерами, если будете принимать решения, не заботясь о мнении окружающих.

Водолей

Старайтесь не торопить события, это отнимет у вас много сил, но не изменит ситуацию.

Рыбы

Вам лучше отказаться от активной деятельности, если вы осознаете, что ваши действия приносят больше вреда, чем пользы.

Общество Ежедневник Гороскоп

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