Новости

В Москве ожидаются небольшой дождь и до 25 градусов тепла 06:13
ВВС России проведут учение с 450 самолетами и вертолетами 06:00
Австралия запретила гражданам выезжать за границу 05:50
После вылета из ЛЧ "Спартак" сыграет в групповой стадии Лиги Европы 05:36
Диетолог рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни 05:21
Гинцбург: За год "Спутник V" подтвердил свою безопасность 05:05
Ученые выявили причину бессимптомного течения COVID-19 04:49
В Германии машинисты поездов объявили забастовку на двое суток 04:29
Эксперты назвали главные опасности для детей на детских площадках 03:49
Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета для борьбы с пожарами 03:35
Ученый назвал находящиеся под угрозой исчезновения страны 03:18
Гинцбург: Детский "Спутник V" могут зарегистрировать в сентябре 02:48
В Калифорнии лесной пожар уничтожил 900 домов 01:51
Американский корабль Cygnus стартовал к МКС 01:32
Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы 00:52
Байден пообещал завершить вывод войск из Афганистана 00:33
Бастрыкин лично разберется с делом частной клиники "Медицина 24/7" 00:24
Китай обвинил США в компрометации на почве коронавируса 00:05
В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате 10.08.2021
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 10.08.2021
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 10.08.2021
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 10.08.2021
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 10.08.2021
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 10.08.2021
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 10.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 05:50
Рубрика: В мире

Австралия запретила гражданам выезжать за границу

Со среды, 11 августа, вступает в силу запрет на поездки за границу для граждан Австралии. Утвержденный на прошлой неделе новый порядок был введен австралийскими властями из-за пандемии коронавируса. Чтобы получить разрешение на выезд за рубеж, необходимо будет подать заявку в службу пограничного контроля - разрешение будут выдавать только в исключительных обстоятельствах.

Фото: iStock
Уругвай с 1 ноября откроет границу для вакцинированных туристов

По данным портала 9News, меры, в первую очередь, направлены на сокращение визитов проживающих за границей австралийцев. Сейчас в разных странах проживают порядка 34 тысяч австралийцев, ожидая репатриации на родину. Процесс довольно долгий, так как есть ограниченная еженедельная квота для людей.

Новым ограничением власти Австралии также намерены регулировать число людей, улетающих из страны с намерением вскоре вернуться.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы
Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета для борьбы с пожарами
В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций