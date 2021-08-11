Австралия запретила гражданам выезжать за границу

Со среды, 11 августа, вступает в силу запрет на поездки за границу для граждан Австралии. Утвержденный на прошлой неделе новый порядок был введен австралийскими властями из-за пандемии коронавируса. Чтобы получить разрешение на выезд за рубеж, необходимо будет подать заявку в службу пограничного контроля - разрешение будут выдавать только в исключительных обстоятельствах.

По данным портала 9News, меры, в первую очередь, направлены на сокращение визитов проживающих за границей австралийцев. Сейчас в разных странах проживают порядка 34 тысяч австралийцев, ожидая репатриации на родину. Процесс довольно долгий, так как есть ограниченная еженедельная квота для людей.

Новым ограничением власти Австралии также намерены регулировать число людей, улетающих из страны с намерением вскоре вернуться.