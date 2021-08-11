Байден пообещал завершить вывод войск из Афганистана

Глава Белого дома Джо Байден в очередной раз подтвердил, что вывод войск из Афганистана будет завершен и что он, как глава государства, об этом не жалеет.

"Они (силы безопасности Афганистана) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну. Соединенные Штаты продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая поддержку с воздуха", - цитирует ТАСС слова американского президента.

Оценивая вывод воинского контингента и возросшую активность талибов в Афганистане, Байден подтвердил, что считает принятое решение правильным.

Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но я не жалею о своем решении", подчеркнул он.