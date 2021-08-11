Банк России нашел способ защитить пенсионеров от мошенников

Банк России разработал рекомендации по защите пожилых россиян от мошенничества. Среди предложений - внедрение сервиса "второй руки".

Суть инициативы заключается в том, что клиент сможет назначить другого клиента этого же банка своим помощником. "Предполагается, что помощник будет получать уведомления о планируемых операциях с использованием цифровых каналов и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит какую-то необычную активность, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит, и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции", - говорится в сообщении ЦБ.

Там отметили, что инициировать подключение сервиса может только сам клиент. При получении запроса на отключение услуги ЦБ рекомендует банкам проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества.