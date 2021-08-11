Башню от БТР-80 установили на Ratel из ЮАР

Силы обороны Руанды эксплуатируют редкую модификацию южноафриканского бронетранспортера Ratel.

Picture of modified south african made Ratel infantry fighting vehicle of the Rwandan 🇷🇼 military during training, with a soviet BPU-1 turret armed with soviet made 14,5 mm KPVT heavy machine gun. pic.twitter.com/O5Acr5pAHY — Hammer Of War (@HammerOfWar5) August 10, 2021

Боевая машина вместо башни с 20-мм пушкой GI-2 имеет боевой модуль БПУ-1 от БТР-80, вооруженный советским крупнокалиберным пулеметом КПВТ 14,5 мм и 7,62-мм ПКТ.

Южноафриканское орудие со скорострельностью до 750 выстрелов в минуту может применять бронебойные и осколочно-фугасные боеприпасы, при этом убойная дальность последних при начальной скорости 1000 метров в секунду сохраняется на дистанции в 2000 метров.

Выстрелы для поражения легкой бронированной техники способны на дальности 1000 метров пробивать до 20 мм брони, расположенной под углом 60 градусов.

Однако часть заказчиков предпочла, чтобы на экспортных вариантах Ratel эта артиллерийская установка была заменена на более привычные 23-мм орудия или, как в Руанде, крупнокалиберные пулеметы.

КПВТ, хоть и несколько уступает пушке, более прост и надежен, обходится дешевле в эксплуатации. В то же время он способен так же эффективно бороться с техникой и живой силой противника.

Сейчас трехосные бронетранспортеры из ЮАР (их еще называет боевыми машинами пехоты) находятся на вооружении десяти африканских стран и активно используются в различных боевых и миротворческих операциях.

Они весят, в зависимости от модификации, от 18500 кг до 19000 кг. Максимальная толщина брони - 20 мм. Днище имеет противоминную защиту. Вместимость: три бойца экипаж и девять человек десанта. Мощность двигателя - 282 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Емкость топливных баков - 430 л. Запас хода по топливу - 1000 км. Глубина преодолеваемого брода - 1,2 м.

Башни от советских БТР и БРДМ-2 в разных странах устанавливали и на другие образцы техники, например, их можно увидеть на японских пикапах, БТР-152 и гусеничных М113 американского производства.