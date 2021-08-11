Беларусь отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске

Санкции, предпринятые в последнее время Вашингтоном в отношении Беларуси, заставили МИД республики отозвать выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. "До американской стороны сегодня предметно доведена ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном", - подтвердил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

Кроме того, американской стороне предложено до первого сентября сократить численность своего представительства в Минске до пяти человек, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, подчеркнув, что подобная вполне понятная логика "будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США".

Констатировав, что за последние годы двумя странами был проделан большой путь по выведению отношений на более-менее приемлемый уровень, Глаз высказал сожаление, что "откровенно враждебные действия американской стороны разрушили наработки предшественников и вынудили отозвать ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране".

Венская конвенция о дипломатических сношениях, уточнил дипломат, такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно. Он дал понять, что "на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению страны" в Минске не видят смысла в присутствии столь значительного персонала американской дипмиссии. "Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне", - пояснил Анатолий Глаз, которого цитирует БЕЛТА.

В то же время он особо подчеркнул, что даже в нынешней ситуации белорусская сторона готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к РБ в конструктивное русло. "Что, кстати, на деле, а не на высокопарных словах соответствовало бы интересам белорусов и американцев", - заявил официальный представитель МИД.