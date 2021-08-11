"Бэтмен" с Робертом Паттинсоном получит приквел под названием "Аркхем"

В Warner Bros. наконец-то определились с названием сериала-ответвления от фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза.

Как пишет The Illuminerdi, проект получил заголовок "Аркхем" - по наименованию знаменитой психиатрической лечебницы DC.

Спин-офф будет посвящен коррумпированной полиции Готэма, в которой "нет хороших копов", а его события развернутся за год до картины с Робертом Паттинсоном.

Появление Темного рыцаря может состояться в виде камео, но это не точно.

Ожидается, что съемки стартуют уже в конце лета, а премьера на HBO Max состоится в середине следующего года.