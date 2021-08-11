"Бэтмен" с Робертом Паттинсоном получит приквел под названием "Аркхем"

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В Warner Bros. наконец-то определились с названием сериала-ответвления от фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза.
Как пишет The Illuminerdi, проект получил заголовок "Аркхем" - по наименованию знаменитой психиатрической лечебницы DC.
Спин-офф будет посвящен коррумпированной полиции Готэма, в которой "нет хороших копов", а его события развернутся за год до картины с Робертом Паттинсоном.
Появление Темного рыцаря может состояться в виде камео, но это не точно.
Ожидается, что съемки стартуют уже в конце лета, а премьера на HBO Max состоится в середине следующего года.