Британский ученый призвал отстаивать научную правду, а не толерантность

"Отстаивайте научную правду и ясность языка. Вы идете в университет не для того, чтобы чувствовать себя "в безопасности" в своих "чувствах". Руководства университетов, считающие, что вопрос о "задевании чувств" сторонников плоской Земли и отрицателей эволюции имеет большее значение, чем научная истина, должны вернуться в университет, чтобы узнать, для чего он существует", - написал Докинз, поддержав новозеландского коллегу.
К словам бывшего профессора Оксфордского университета есть кому прислушаться и в его родной Британии. Ведь здесь те же самые Общества плоской Земли существуют во многих университетах, в том числе Йорке, Ноттингем Тренте и даже Кембридже, отмечает издание Daily Express. Напомним, что члены таких организаций верят, что на самом деле Земля - это диск. Полярный круг находится в его центре, а то, что нам кажется Антарктидой, - не более чем огромная ледяная стена, идущая по всему краю этого диска. Именно она не дает людям с него "свалиться". Все фотографии из космоса сторонники подобных теорий считают фальсификацией. По данным Daily Express, каждый год число членов таких обществ увеличивается примерно на 200 человек.