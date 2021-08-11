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Рубрика: В мире

Британский ученый призвал отстаивать научную правду, а не толерантность

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Британский биолог Ричард Докинз обратился к мировому университетскому сообществу с просьбой... перестать беречь чувства студентов, пишет газета Daily Express. В соответствующей публикации в Twitter, которую цитирует издание, ученый осуждает преподавателей, потворствующих из страха обидеть своих подопечных антинаучным идеям и теориям. Нынешние реалии таковы, что порой тех, кто не особо стремится быть толерантным, даже наказывают за излишнюю "грубость". Как, например, преподавателю истории в новозеландском университете Уайкато Рэймонду Ричардсону грозит дисциплинарное взыскание после того, как на лекции он назвал "религиозными чудаками" тех, кто верит, что Земля плоская, Солнце меньше Луны, а Адам и Ева встречались с динозаврами. На Ричардса "донес" его собственный, видимо, очень оскорбленный студент.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Отстаивайте научную правду и ясность языка. Вы идете в университет не для того, чтобы чувствовать себя "в безопасности" в своих "чувствах". Руководства университетов, считающие, что вопрос о "задевании чувств" сторонников плоской Земли и отрицателей эволюции имеет большее значение, чем научная истина, должны вернуться в университет, чтобы узнать, для чего он существует", - написал Докинз, поддержав новозеландского коллегу.

Фото: photosvit / iStock
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К словам бывшего профессора Оксфордского университета есть кому прислушаться и в его родной Британии. Ведь здесь те же самые Общества плоской Земли существуют во многих университетах, в том числе Йорке, Ноттингем Тренте и даже Кембридже, отмечает издание Daily Express. Напомним, что члены таких организаций верят, что на самом деле Земля - это диск. Полярный круг находится в его центре, а то, что нам кажется Антарктидой, - не более чем огромная ледяная стена, идущая по всему краю этого диска. Именно она не дает людям с него "свалиться". Все фотографии из космоса сторонники подобных теорий считают фальсификацией. По данным Daily Express, каждый год число членов таких обществ увеличивается примерно на 200 человек.

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