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11.08.2021 20:20
Рубрика: Власть

Будет расширен круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, фактически дающую право наследникам бороться с ненастоящей родней - фальшивыми детьми умершего человека. Так получается, что у гроба покойного нередко собираются не только настоящие сыновья и дочери, но и дети-самозванцы. Но мертвый уже не может откреститься от тех, кому не давал жизнь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект расширяет перечень лиц, которые вправе обратиться в суд для оспаривания отцовства.

Фото: Dan Rentea / iStock
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"Сегодня в данный список не включены наследники лица, записанного отцом ребенка. На практике бывали ситуации, когда запись об отцовстве производилась заочно и по подложным документам. Ребенок в таком случае получал право претендовать на наследство. Между тем законодательство не позволяет обратиться в суд для защиты своих интересов наследнику мужчины, записанного в качестве отца ребенка с нарушением закона", - рассказал Владимир Груздев.

Стать ребенком богатого человека - это все равно что сорвать джекпот. Но когда на кону большие деньги, велик риск жульничества. Об этом знают не только владельцы казино, но и родственники пожилых миллионеров. Немало людей со стороны стремятся всеми правдами и неправдами войти в семью, чтобы поучаствовать в разделе наследства. Если правдами не получается, некоторые предприимчивые мамы пытаются приписать богатому мужчине своего ребенка. Расчет на то, чтобы богатый "папа", попав в свидетельство о рождении, уже не смог отвертеться. Когда в жилах ребенка, пусть и непризнанного, действительно течет кровь богатого отца, законной родне придется смириться, как бы их это ни раздражало. Но когда ребенок совершенно чужой биологически, что делать?

Закон сегодня не позволяет обратиться в суд для защиты своих интересов наследнику мужчины, который записан в качестве отца ребенка с нарушением закона, например, на основании подложных документов.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, согласно статье 52 Семейного кодекса правом обратиться в суд для оспаривания отцовства наделены либо лица, записанные отцами, либо сами дети. Также правом подать иск обладают опекуны.

"Предлагаемые поправки в Семейный кодекс создают механизм защиты прав законных наследников. При этом иски об оспаривании отцовства будут подлежать удовлетворению только в случае, если запись об отце была произведена на основании подложных документов", - подчеркнул он.

В зоне риска, конечно, не только очень богатые семьи, но и любые. Когда в наследство оставлено хоть что-то ценное.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети Правительство Семейное законодательство Законопроекты и комментарии

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