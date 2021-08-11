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11.08.2021 14:38
Рубрика: Экономика

ЦБ призвал банки внедрять сервис "второй руки" для защиты от мошенников

Текст: Василий Кошкин
Банк России разработал рекомендации по защите пожилых россиян от мошенничества. Среди предложений - внедрение со стороны банков сервиса "второй руки".

Суть инициативы заключается в том, что клиент сможет назначить другого клиента этого же банка своим помощником.

Фото: iStock
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"Предполагается, что помощник будет получать уведомления о планируемых операциях с использованием цифровых каналов и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит какую-то необычную активность, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит, и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции", - говорится в сообщении ЦБ.

В регуляторе отметили, что инициировать подключение сервиса может только сам клиент. При этом при получении запроса на отключение услуги ЦБ рекомендует банкам проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества.

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто россиянам звонят из "правоохранительных органов/органов государственной власти".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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