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Рубрика: Экономика

Цена на газ в Европе установила рекорд на фоне сокращения поставок из РФ

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цена газа в Европе на торгах в среду достигала уровня $555/тыс. кубометров на фоне сокращения поставок из России после аварии в Уренгое.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как известно, в минувший четверг на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпромпереработка" произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди. Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в России.

Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи "Газпрома" - поскольку процесс стабилизации конденсата, добываемого вместе с природным газом, неразрывно связан с добычей газа. В результате, для сохранения газового потока в магистральных трубопроводах компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и России. Тем не менее, физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод, снизились. С 5 августа поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час. В среду физический поток газа по магистрали снизился еще сильнее - до 0,8 млн кубометров.

В результате значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта - сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures - достигло 45,795 евро за тысячу кВт.ч, или $555 за тысячу кубометров. Хотя на торгах днем ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $539 за тысячу кубометров.

По сообщению Интерфакса, нынешний показатель стал максимальным за последние три с половиной года - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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