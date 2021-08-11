ЦИК проведет жеребьевку мест партий в бюллетене на выборах в Думу 16 августа

Центризбирком России планирует 16 августа провести жеребьевку по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщила в среду на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.

Она напомнила, что 15 августа завершается этап регистрации. "И уже 16 августа мы сразу, не теряя времени, планируем провести жеребьевку", - сказала глава ЦИК, добавив, что уже направила письма с приглашениями лидерам политических партий, участвующих в думских выборах.

Добавим, что жеребьевка для распределения теле- и радиоэфира, а также бесплатных печатных площадей завершится до 19 августа, а с 21 августа стартует этап агитации в СМИ.

По состоянию на среду ЦИК зарегистрировал федеральные списки 13 партий из 15-ти, принявших решение об участии в выборах в Госдуму. Накануне отказ получил "Российский общенародный союз", поскольку не смог представить в Центризбирком необходимые для регистрации 200 тысяч подписей избирателей. До конца недели в комиссии примут решение по регистрации списка "Единой России".