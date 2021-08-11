Депутат оценила идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Конкретный размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) необходимо рассчитывать, его нельзя назначать, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в Госдуму законопроект об увеличении с 1 января 2022 года МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц.

Комментируя инициативу коллег для RT, Бессараб напомнила, что методика расчета МРОТ и прожиточного минимума изменилась в 2020 году. Теперь МРОТ не зависит от прожиточного минимума, который, в свою очередь, не зависит от потребительской корзины.

"Сегодня мы рассчитываем прожиточный минимум и МРОТ от медианной величины среднедушевого дохода, среднедушевой заработной платы населения. И составляют они соответствующую долю - 42% от соответствующих средних показателей. Конечно, это небольшие доли и их надо увеличивать... Но конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с минфином, совместно с правительством, чтобы понимать, какие изменения нам потребуются в бюджет Российской Федерации", - сказала депутат.