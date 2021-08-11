Девочку похитил мужчина, выдававший себя в интернете за ее сверстницу

В Вологде пропала 12-летняя девочка. К ее поискам подключились полиция и волонтеры. Как выяснилось, ребенка увез в Подмосковье неизвестный мужчина, который под вымышленным именем общался с ней в соцсети. К счастью, этот случай закончился благополучно - жизни ребенка уже ничего не угрожает. Но огромная проблема в другом: насколько безопасен интернет для подростков и как их уберечь от нежелательных знакомств, встреч и подражаний. Есть ли в России для этого законодательные рычаги?

История с девочкой всколыхнула всю Вологду. Люди переживали: куда она могла деться утром практически из центра города от своего дома? Выяснились подробности. Оказывается, юная вологжанка познакомилась в соцсети Instagram со своей сверстницей из Подмосковья. Вели обычные девчачьи разговоры. А потом новая подружка позвала к себе в гости. И сказала, что дядя будет как раз в Вологде и заедет за ней.

У дома девочку действительно встретил дядя новой знакомой и убедил ехать с ним. Она не предупредила родителей, села в машину и отправилась с неизвестным человеком. Тот привез девочку в Подмосковье, где ее и обнаружили правоохранительные органы. Там же задержали и 49-летнего "дядю". Это именно он под вымышленным именем общался с 12-летней девочкой.

Никаких деталей и подробностей не сообщается, дело щекотливое, все предпринимается в интересах девочки и ее семьи. Но многие задаются вполне резонным вопросом: как такое вообще могло случиться? И как это предотвратить?

- Мне пришлось буквально заново всему учиться, - рассказала жительница Вологды Ирина Теплова. - У нас с мужем две девочки - 13 и 11 лет. Общение в соцсети - обычное дело. Когда из-за пандемии коронавируса учились дистанционно, там даже с учителями общались. Кажется, ничего страшного. Но я случайно увидела оставленную переписку с неким кандидатом в друзья, который просил прислать фото в купальнике. Для чего? Вот тогда и поняла: надо срочно что-то делать. Просто запретить нельзя, это еще больше подстегивает интерес. Начала рассказывать девочкам, чего нельзя делать, с кем нельзя общаться, в каких флешмобах не надо участвовать. Мы даже вместе составили реестр просьб, на которые ни в коем случае не откликаться и сразу же прекращать общение. Но страницы дочерей мониторим до сих пор. Установили на гаджеты программу родительского контроля, административный пароль от которой знаю только я. Хоть так пытаюсь ограничивать детей от ненужных знакомств. Но понимаю, что они все равно в вопросах цифровых технологий более продвинуты, могут обойти мои пароли. Надеюсь на доверие и стараюсь его поддерживать.

...Вели девичьи разговоры. А потом новая "подружка" позвала в гости

На одном из последних заседаний в Госдуме привели статистику: не менее 80 процентов школьников сталкивались когда-либо с опасностями в интернете. Нередки и педофильские преступления. Об этом свидетельствуют данные Верховного суда РФ за прошлый год. За распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних и вовлечение их в оборот, в том числе через интернет, осудили почти 200 человек. За совершение развратных действий без применения насилия в отношении детей на скамью подсудимых попали почти 500 преступников. Они-то как раз наиболее активны в соцсетях.

Депутаты предлагают разработать курсы цифровой грамотности с участием экспертов IT-индустрии, академического сообщества в сфере школьного образования, общественников. Идет речь об утверждении стандартов и применении их сначала в пилотных регионах. А потом уроки цифровой грамотности ввести по всей стране. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил посвятить до 50 процентов времени уроков по основам безопасности жизнедеятельности формированию у школьников навыков безопасной работы с цифровыми технологиями. К этому готово подключиться и федеральное министерство просвещения.

...Что касается случая с 12-летней девочкой из Вологды, то суд выбрал для мужчины меру пресечения - заключение под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ - "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Следователи и криминалисты провели осмотры, обыски, назначили комплекс судебных экспертиз, устанавливают мотив и обстоятельства похищения ребенка. В ближайшее время подозреваемому предъявят официальное обвинение.

Мнение

Девятнадцатая угроза

Александр Малькевич, член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по противодействию распространения недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет

- Безопасно ли общение детей в интернете? Конечно, нет. Причем сразу в двух направлениях. Во-первых, оно небезопасно, потому что на детей там в прямом и переносном смысле охотятся взрослые. А во-вторых, небезопасно и общение друг с другом. Потому что более сильные, владеющие манипулятивными техниками, подчиняют себе более слабых. И это проявляется во всем. А если создаются фан-группы, какие-то клубы, то пять-шесть человек запросто подавят одного, не говоря уже о травле.

Нагрузка в первую очередь ложится на родителей. Объяснять, учить, рассказывать... Норм, законодательных актов нет. Нужно принимать закон, это мое глубокое убеждение. Цифровой кодекс Российской Федерации. А его нет. У нас 20-25 каких-то документов, нормативно-правовых актов, которые регулируют жизнь и взаимоотношения в интернете, то есть каждый мелкий момент - саморегулирование соцсетей, оскорбление госсимволов, фейки и многое другое. Но нет единого. Поэтому возникает путаница, никто не понимает, что можно, а чего нельзя. Одна глава описывает реально существующие цифровые угрозы, как с этим бороться, что можно предпринимать, а чего нельзя. И Общественная палата России их сформулировала. Пока таких основных цифровых угроз для гражданского общества 18. Но то, о чем вы говорите, что связано с детьми, с их безопасностью в Интернете, это уже 19-я. Теперь надо подумать, как ее сформулировать.

Конкретно

Как обезопасить детей

Если ребенок маленький, установите родительский контроль. С помощью мобильного приложения "Где мои дети" можно знать, не сидит ли ребенок в соцсетях во время отдыха, не играет ли во время уроков в игры, какой возрастной рейтинг у его любимых игр.

Установите антивирус. Он будет блокировать подозрительные программы, которые ребенок скачает на компьютер. Ими нередко пользуются хакеры, чтобы получить доступ к персональным данным.

Учите ребенка здравому смыслу. Он должен понимать, что, например, имена и должности родителей, адрес, пароль от социальной сети, банковских карт нельзя никому раскрывать. И перед тем, как встретиться с другом, которого нашел в соцсети, сначала надо поговорить об этом со взрослыми.

Как у них

Возрастной ценз

В США детям до 13 лет запрещается пользоваться социальными сетями. В Евросоюзе более жесткие правила: регистрация в популярных сетях Facebook, Snapchat и Twitter подросткам до 16 лет разрешается только с согласия родителей. Во Франции ученикам в школе нельзя подключаться к интернету через свои гаджеты.