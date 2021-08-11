Эксперт рассказал, когда будет выгодно продавать доллары

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Доллар переходит в активное наступление, и оно обещает стать намного более выраженным, возможно даже для кого-то пугающим в ближайшие недели.

От ФРС США мы получаем сигналы, которые вполне укладываются в традиционный подход к монетарной политике, а не прямую монетизацию долга, как опасались продолжительное время. В ответ на сильные данные рынка труда и высокие показатели инфляции члены Совета управляющих ФРС один за другим говорят о скором "сворачивании" - постепенном сокращении покупок на баланс казначейских и ипотечных облигаций, которые скупаются сейчас по $80 и $40 млрд в месяц, соответственно.

Взгляд на фондовые рынки, точней на их устойчивость, позволяет предполагать, что там вовсе не боятся сворачивания или, скорей, не верят в него. Однако на валютном рынке доллар медленно, но верно прибавляет к основным конкурентам, оттеснив евро к минимумам с ноября прошлого года. Единой валюте так и не удалось развить устойчивое наступление в этом году. Это же касается и рубля, для которого резкого повышения ключевой ставки ЦБ оказалось недостаточно, чтобы сделать устойчивым усиление рубля к доллару и евро.

"Сворачивание" ФРС - это не более чем начало нормализации политики центробанка. Однако на перегретых рынках сигнал этого разворота может оказаться спусковым крючком, дав старт широкомасштабной коррекции рынков.

Рынки такое уже видели в 2013-2015 годах, когда мы впервые услышали о "сворачивании" и когда оно фактически началось. Это был долгий и ухабистый путь для рынков. За несколько месяцев до фактического старта "сворачивания" индексы США потеряли более 15%, когда осознали неизбежность этого шага.

Это не было началом медвежьего рынка или окончанием цикла экономического роста, но все же акции изрядно потрясло. Рублю в этот период также изрядно досталось. Там была смесь из причин, включающая не только устойчивый рост доллара и выкачивание денег с рисковых активов, но и страхи перед неизвестностью санкций. Последний фактор сейчас намного слабее влияет на российский рынок.

Таким образом, негативный сценарий для рубля предполагает ослабление российской валюты к доллару в случае уверенного и бесповоротного движения ФРС к нормализации монетарной политики. Краткосрочно это создает потенциал для снижения курса рубля к доллару до 75 рублей или даже 78 рублей в зависимости от реакции мировых рынков и скорости "сворачивания". Однако же, в перспективе нескольких лет мы сохраняем весьма оптимистичные ожидания по рублю. То есть рост доллара к рублю в ближайшие недели или месяцы рискует стать последним шансом продать доллар выше 77 рублей на последующие несколько лет.