Эксперт рассказал, нужны ли уроки финансовой грамотности

В некоторых российских школах уже ввели уроки финансовой грамотности. Преподавание ее с 1-го по 9-й класс закреплено в новых федеральных государственных стандартах начального и основного общего образования. Современные дети самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. Но учить их финансовой грамотности необходимо не только поэтому. Главная задача - остановить безответственное отношение к денежным операциям, свойственное большинству взрослого населения нашей страны.

Должна ли финансовая грамотность стать обязательным школьным предметом? И не будет ли он в таком случае вызывать отторжение? Обсудим тему с кандидатом педагогических наук, научным руководителем Института проблем образовательной политики Александром Адамским.

"Катафалк не резиновый"

Вместо того, чтобы учиться рационально распоряжаться карманными деньгами, наши дети слушают сказки, герои которых не зарабатывают деньги, а чудесным образом их находят. "Муха по полю пошла, Муха денежку нашла". Имущество и еда в сказках, как правило, появляются сами по себе, в силу волшебных причин. Можно согласиться с тем, что до определенного возраста школьникам не обязательно знать, откуда дети берутся, но знать, откуда берутся деньги, им надо или нет?

Александр Адамский: Разумеется, надо. Необходимость обучения финансовой грамотности уже мало кто оспаривает. Речь о другом - о том, должен ли этот предмет входить в обязательную основную образовательную программу школы. Существует Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). И если что-то обозначено во ФГОСе, то это уже не желание, а неукоснительное требование. Но, как говорилось в известном фильме, "катафалк не резиновый". Если мы добавляем какой-то предмет, то от какого-то надо избавляться, что едва ли возможно. Если же кто-то предлагает ввести в школе дополнительный предмет "финансовая грамотность", то мое отношение к этому предложению резко отрицательное. Что не означает отрицательного отношения к самой задаче повышения финансовой грамотности.

Невольник - не богомольник

Вы считаете, преподавание финансовой грамотности школьникам в качестве обязательного предмета натолкнется на сопротивление с их стороны?

Александр Адамский: Да.

Почему вы так думаете?

Александр Адамский: Потому что мы это уже проходили и ничего хорошего из этого не вышло. Пытались, например, вогнать в школьную программу чуть ли не все классические произведения литературы. И убедились, что их навязывание вызывает отторжение. То же самое мы пережили на таком болезненном примере, как религиозная культура. Десять лет назад предлагалось в обязательном порядке, со второго класса, изучать основы православной культуры. Слава богу, был найден компромисс. Потому что, как говорится, невольник - не богомольник. И так во всем. Информатика, цифровые технологии… Стоит только начать их навязывать, произойдет отторжение.

Что значит - навязывать? Любой обязательный предмет в школе, например, физика или математика, он разве "не навязывается"? И разве всякое обучение не является в какой-то степени принудительным?

Александр Адамский: С точки зрения консерватора, на которую вы вдруг сейчас встали, - да, так и есть. Но кроме консервативно-архаичной точки зрения, есть и другая. Например, мой учитель Симон Львович Соловейчик выступал за учение с увлечением, за педагогику сотрудничества, к которой я имею отношение. Есть несколько логик обучения. Одна заключается в том, что принуждение является стопроцентным условием обучения. Другая же построена на мотивации ребенка. Но только для этого надо выйти из зашоренности, когда учебный предмет становится самоцелью, а ребенок - лишь средством освоения программы и средством достижения каких-то отчетных показателей. Этот путь себя уже исчерпал. Давно закончился период, когда учитель и учебник являлись единственными источниками знаний, урок по предмету - единственным способом обучения, а ответы на готовые вопросы - единственными показателями успешности. Сейчас мы переживаем мучительное, болезненное рождение другого способа - когда образование открыто, когда у тебя есть масса других возможностей, помимо учителя и учебника, для получения знаний. Появился ряд деятельностей, которые раньше были эксклюзивными, элитарными, а сейчас стали массовыми и чуть ли не бытовыми. Когда мы с вами начинали свою журналистскую деятельность, это была элитная профессия, теперь же любой человек, имеющий доступ к интернету, сам себе журналист. Так вот, в финансовой деятельности тоже произошла революция. До 90-х годов невозможно было представить себе, что все население страны имеет отношение к финансовой деятельности. Но прошло всего двадцать лет, и без финансовой деятельности не может обойтись ни один человек в стране. Он в это вовлечен и обладает для этого все же кое-какими знаниями, отнюдь не абстрактными. Но зачем эти знания нести в школьные классы? Если финансовая грамотность важна, давайте пойдем на занятие в банк или иную финансовую организацию. Шалва Амонашвили в середине 70-х водил первоклашек на почту, чтобы они почувствовали, как устроен взрослый мир. То же касается и финансовой деятельности. Не уроки по финансовой грамотности ("Дети, запишите тему урока: кредитная карта…"), а погружение в реальную деятельность, детские финансовые проекты, по аналогии с производственными бригадами, помните? Освоение реальных действий и операций, навыков, которые пригождаются. Проекты, модельные действия в самом банке, в финансовых организациях - это детям будет безумно интересно, а главное - формирует прочные и важные компетенции. Это и есть - финансовая грамотность.

Мои внуки играют в "Монополию"

Есть ханжеская точка зрения, что деньги портят, особенно - детей. С какого возраста, на ваш взгляд, дети могли бы начать зарабатывать?

Александр Адамский: Вряд ли здесь нужны какие-то регламентации. Мои внуки играют в "Монополию", зная такие тонкости, которые даже для меня темный лес. Конечно, есть моральные ценности, конечно, есть совесть, честность, верность. Все так. Но одной из мер отношений между людьми являются деньги. Речь не только об их зарабатывании. Речь также и о справедливом вознаграждении, и о помощи другим людям. Чем раньше ребенок войдет в мир денег, тем адекватнее будет его отношение к этому миру. Воровство, стяжательство, коррупция - они ведь следствие ненормальности, следствие того, что отношение к деньгам не было сформировано в норме. Наша задача - сформировать нормальное отношение к тому миру, в котором ребенок живет, будет развиваться и социализироваться. Деньги - неотъемлемая часть этого мира. Как только начинается системное образование, все его компоненты, включая и отношение к деньгам, должны быть туда включены. Наряду с искусством, письменностью, изучением языков. Я сторонник того, чтобы дети осваивали финансово-экономическую деятельность, но современными, а не формальными способами.

Значит, это вопрос методики?

Александр Адамский: Я бы сказал: вопрос способа, метода, и это главный сейчас вопрос. Потому что благими намерениями вымощена дорога в мракобесие. Зафиксировать необходимость приобретения финансовой грамотности со школьной скамьи - необходимо, но недостаточно. Ключевой вопрос - какими способами? Нужен переход от архаики к современным способам.

Почему Лопахину выгодно купить "Вишневый сад"

А как вы относитесь к предложениям преподавать финансовую грамотность через другой предмет? Например, через литературу - объясняя, почему Лопахину выгодно купить вишневый сад, или обращаясь к пьесам Островского "Доходное место", "Бесприданница", "Свои люди - сочтемся", "Банкрот"?

Александр Адамский: Категорически против.

Почему?

Александр Адамский: Потому что Островский не имел в виду формирование финансовой грамотности, когда писал эти произведения. Я физик по образованию и очень не люблю, когда физические законы начинают интерпретироваться как социальные. Это некорректно, это неграмотно. Нужны специальные переходы социологические для такого рода интерпретаций. Точно так же и с литературой. Возлагать на художественное произведение какие-то очень прикладные задачи - это вульгарно. Я однажды присутствовал на факультативе по литературе, "проходили" "Анну Каренину". Прекрасная учительница, очень такая эмоциональная, неплохо знает предмет, довела детей до состояния экстаза. И одна девочка заплакала, ей так жалко стало героиню. Она вскочила и в сердцах воскликнула: "Мария Ивановна, ну зачем мы это проходим?!" И вот ответ учительницы: "Катя, в жизни пригодится". Вот это "в жизни пригодится", вот эта прикладность культурных образцов - это настолько пошло, настолько опускает значимость художественного произведения! Ну, и еще о прикладности. Послушайте, вы всерьез полагаете, что учитель литературы сможет на примерах классических произведений обсуждать финансово-экономические плюсы вырубки сада, постройки на этом месте дач и сдачи их в аренду? Да он запутается в процентах! Нельзя дилетантам заниматься такими расчетами. Мы уже прошли этап, когда этику и психологию семейной жизни переученные учителя преподавали. Сейчас пойдите на урок по религиозной культуре. Переученные за два месяца учителя излагают детям сравнительный анализ четырех традиционных религиозных культур. Нельзя этого делать. Этим должны заниматься профессионалы, необязательно священники, теологи, например, с самыми младшими детьми должны работать суперпрофессионалы. А не переученный наспех учитель. Я же понимаю, как это будет. Будет спущена методичка из Академии просвещения: включать в каждый предмет сюжеты, связанные с финансово-экономической грамотностью. Это грабли, на которые мы постоянно наступаем. Завтра возникнет тема космоса, послезавтра - искусственного интеллекта. Ну, давайте тогда введем и эти предметы. И те же училки, задавленные бюрократизмом, отчетностью, будут, напрягаясь из последних сил, проклиная эту вашу финансовую грамотность, проводить контрольные работы по усвоенным параграфам методички…

Мы переживаем рождение другого способа получения знаний, когда у тебя есть масса возможностей, помимо учителя и учебника

Не контрольная работа по финансовой грамотности, а какой-то финансовый проект

Обязательные предметы, они ведь обязательны не только для учеников, но и для учителей. Но как только вместо вбитых в расписание уроков финансовой грамотности учителю - на его усмотрение - разрешат факультатив… Ну, не будет никаких занятий в банке! Расписанием не предусмотрено - значит, обойдемся.

Александр Адамский: Хороший вопрос. Но тут такая история. У нас в России один из самых прогрессивных законов об образовании. Он слабо работает, но один из самых, не побоюсь этого слова, либеральных. В этом законе прописаны несколько форматов. И в рамках основной образовательной программы возможны внеурочные формы деятельности. Это не факультативы, а, например, проектная деятельность. Она может осуществляться не в школе, а, если говорим о финансовой грамотности, непосредственно в финансовых институтах, с вовлечением специалистов. И учитель здесь выступает не как предметник, а как тьютор, сопровождающий, поддерживающий… Возможны даже индивидуальные образовательные программы. И тогда не через "Вишневый сад" пойдем к финансовой грамотности, а, наоборот, через финансовую грамотность - к "Вишневому саду". Если бы такой ребенок пришел ко мне, я бы с ним реконструировал бизнес-план Лопахина. Но чтобы реконструировать бизнес-план Лопахина, нужно прочитать "Вишневый сад". С чего Лопахин взял, что дачи нужны в таком-то количестве? Почему он уверен, что будет высокий спрос на их аренду? Во что обойдется ему расчистка территории? Давайте изучать рыночную конъюнктуру, калькулировать расходы и доходы, просчитывать риски. Еще раз хочу подчеркнуть, отход от классно-урочной, учебно-предметной, а главное репродуктивной методики законодательно вполне возможен. Не в школы все запихивать, а достигать того же результата другими способами. И другими способами этот результат оценивать. Не контрольная работа по финансовой грамотности, а какой-то финансовый проект, представленный к публичной защите.

Какой вывод мы сделаем из нашей беседы?

Александр Адамский: Вывод простой. Без финансовой грамотности дальше не жить. Человек, который выходит в мир без понимания способов, методов финансовой деятельности, обречен на то, что им будут манипулировать, обречен на обман, на бедную и несчастную жизнь. Но если эту финансовую грамотность формировать старым дедовским способом - через урок, отдельный предмет - человек будет также обречен на неудачи. Нужно искать и активно внедрять законодательно разрешенные эффективные способы освоения финансовой деятельности на основе мотивации ребенка и вовлечения в эту сферу суперпрофессионалов, а не наспех переученных учителей.

Визитная карточка

Фото: РИА Новости

Александр Адамский - кандидат педагогических наук, научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика", главный редактор интернет-издания "Вести образования", руководитель магистратур "Образовательная политика" и "Образовательная медиадеятельность" в МГПУ, эксперт "Школы антропологии будущего" РАНХиГС. Награжден медалью К.Д. Ушинского. Лидер инновационной образовательной сети "Эврика".

Член рабочей группы "Образование" Госсовета РФ, член Объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов (направление "Наука и просвещение"), член Координационного органа инновационной инфраструктуры Минпросвещения России. Входит в экспертную группу "Инициатива ФГОС4.0", ведущий клуба "Норма и деятельность".