Эксперты назвали главные опасности для детей на детских площадках

Основные источники опасности на детских площадках - казалось бы, безобидные на первый взгляд качели, песочницы и горки-домики, считают специалисты по детской безопасности.

Так, качалки в форме зверей с пластиковым или деревянным сиденьем, установленные на большой металлической пружине могут стать причиной получения черепно-мозговой травмы или травмы позвоночника, говорит руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович. Причина в том, что зачастую подобные конструкции закрепляются халатным образом, поэтому родителям стоит тщательно проверить качели перед тем, как пускать туда ребенка.

Горки-домики тоже не так безопасны, как может показаться на первый взгляд. Если они сделаны из металла, нужно проверить их целостность на местах стыка, иначе ребенок может порвать одежду, а в худшем случае - порезаться. Также стоит проверить, нет ли в домике стекла и других опасных предметов.

Позволяя ребенку играть в песочнице, стоит предостеречь его от бросания песка друг в друга с другими малышами. По словам врача-педиатра Ильи Жилкина, песок может попасть в глаза или дыхательные пути, спровоцировав осложнения.

Если ребенок поранился на детской площадке, нужно обратиться в травмпункт и получить там заключение о нанесенном вреде. После этого гражданин имеет полное право направить ответственному за содержание площадки претензию с требованием компенсации ущерба.

"Нелишним будет обратиться в Роспотребнадзор, по результатам проверки будет составлен акт, который может стать весомым документом в суде", - добавила Баландович в беседе с РИА Новости.