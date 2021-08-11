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Рубрика: Общество

Ещё пять вузов подключились к программе студенческого туризма

Текст: Мария Агранович

За две недели до завершения программы студенческого туризма к ней подключились еще пять новых вузов, сообщили в Министерстве науки и высшего образования.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России стартует программа студенческого туризма

Теперь студенты-путешественники могут остановиться в кампусах Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна, Российского аграрного заочного госуниверситета, Северо-Кавказского федерального университета, Поволжского госуниверситета сервиса и Белгородского технологического госуниверситета им. Шухова. Теперь туристов ждут в 20 вузах.

Напомним, программа стартовала 15 июля и продлится по 25 августа 2021 года.

Узнать, где можно остановиться во время путешествия и какие программы предлагают туристам, можно на сайте студтуризм.рф. Здесь же можно подать заявку для участия.

По данным Минобрнауки более 150 учащихся российских вузов уже открыли для себя новые регионы страны. Так, вузы Калининграда и Владивостока обменялись студентами, а Казанский федеральный университет отправил группы в Великий Новгород, Ростов-на-Дону и Владикавказ. Студенты останавливались в кампусах, стоимость проживания в которых начиналась от 17 рублей в сутки. С экскурсиями и маршрутами им помогали местные студенты.

До окончания программы осталось всего две недели.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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