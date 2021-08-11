Европейские ученые нашли еще одно средство против COVID-19

Вещество, которое потенциально может стать новым лекарством от коронавируса, обнаружили европейские ученые. Результаты научной работы опубликованы в журнале Medicinal Chemistry.

Это бисульфитное пролекарство (превращается в лекарство внутри организма), которое эффективно подавляет протеазу Mpro коронавируса, расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении вируса.

Оказалось, что вещество уже входит в состав кошачьего противовирусного препарата.

Ранее европейские ученые заявили, что коронавирус также может подавлять содержащееся в полыни вещество артемизинин, однако помочь оно способно только сразу после попадания вируса в организм.

Между тем российские ученые из Федерального медико-биологического агентства готовятся представить уже готовое лекарство от коронавируса МИР-19. В ближайшие дни должна завершиться вторая фаза его клинических испытаний. По заверению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, препарат поможет пациентам, зараженным любым штаммом коронавируса, поскольку воздействует на те участки его генома, которые практически не мутируют.

Планируется, что лекарство будет выпускаться в разных формах, в том числе - в виде спрея в нос и горло, сможет предотвращать тяжелые формы развития коронавируса, предупреждать цитокиновый шторм - избыточные реакции иммунной системы при среднетяжелом течении заболевания.