Европейские ученые нашли еще одно средство против COVID-19

Новости

В Госдуме прокомментировали нападения на русскоязычных в Киргизии и Казахстане 17:07
Россиянка погибла в ДТП на юге Турции 17:06
Разлив нефти в Новороссийске не угрожает отдыху туристов на пляжах 16:54
РФПИ предложил Pfizer использовать "Спутник" в качестве третьего укола 16:53
Прилетающих в Норильск и Дудинку пассажиров посадят на карантин 16:51
Посольство США в Минске сократят до пяти человек 16:46
Глава Сахалина потребовал восстановить выброшенный памятник Гагарину 16:45
Кредитное потребление: Назвали ошибки в финансовом поведении россиян 16:31
Кинологи назвали самые популярные клички для собак 16:30
Путин наградил российских олимпийцев 16:29
Косачев: В Нур-Султане должны дать оценку акциям против русскоязычных 16:14
Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ливня 16:14
Заболевшего COVID-19 Владимира Стеклова выписали из больницы 16:11
В ПФР разъяснили порядок получения пенсии умершего супруга 16:10
Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию 16:06
В Пензе гости скончались после свадьбы из-за отравления алкоголем 16:04
В Минске стартовали съемки шоу "X-Factor" 16:02
Устроивший стрельбу в казанской школе назвал мотивом преступления ненависть 15:34
Минфин предлагает запустить дистанционную продажу российского вина 15:31
Детская железная дорога в Подмосковье возобновляет перевозку пассажиров 15:22
Зюганов: Явка на выборы в Госдуму должна быть стопроцентной 15:13
В морской акватории дельфинария Анапы обнаружили нефтяные пятна 15:13
Соцзащита окажет помощь младенцу, которого сдали в полицию как найденыша 15:02
Жар-птица Жаришка стала талисманом ЧМ по пляжному футболу в Москве 14:58
Лавров обсудил с главой МИД Японии совместные проекты на южных Курилах 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 16:20
Рубрика: Общество

Европейские ученые нашли еще одно средство против COVID-19

Текст: Елена Манукиян
Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Вещество, которое потенциально может стать новым лекарством от коронавируса, обнаружили европейские ученые. Результаты научной работы опубликованы в журнале Medicinal Chemistry.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
"Никогда не уничтожим": Инфекционист описал будущее коронавируса

Это бисульфитное пролекарство (превращается в лекарство внутри организма), которое эффективно подавляет протеазу Mpro коронавируса, расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении вируса.

Оказалось, что вещество уже входит в состав кошачьего противовирусного препарата.

Ранее европейские ученые заявили, что коронавирус также может подавлять содержащееся в полыни вещество артемизинин, однако помочь оно способно только сразу после попадания вируса в организм.

Между тем российские ученые из Федерального медико-биологического агентства готовятся представить уже готовое лекарство от коронавируса МИР-19. В ближайшие дни должна завершиться вторая фаза его клинических испытаний. По заверению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, препарат поможет пациентам, зараженным любым штаммом коронавируса, поскольку воздействует на те участки его генома, которые практически не мутируют.

Планируется, что лекарство будет выпускаться в разных формах, в том числе - в виде спрея в нос и горло, сможет предотвращать тяжелые формы развития коронавируса, предупреждать цитокиновый шторм - избыточные реакции иммунной системы при среднетяжелом течении заболевания.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Абрамченко поручила оценить масштабы разлива нефти в Черном море
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
СК предъявил Навальному новое обвинение
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения