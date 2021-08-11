Фото: стали известны сюжет и название 20-го романа Виктора Пелевина

Юбилейный, двадцатый роман популярного отечественного литератора Виктора Пелевина, поступающий на прилавки уже вечером 26 августа, будет называться TRANSHUMANISM INC. И выйдет он в двух вариантах: основной тираж - в светлых тонах, подарочный - в темных.

При этом пресс-служба издающей сочинения Виктора Олеговича компании "Эксмо" обнародовала и синопсис произведения: роман посвящен будущему, "в котором богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и жить вечно в специальном "баночном" пространстве.

По замыслу Пелевина, в этом измерении окажутся "вожди, олигархи и другие создатели миропорядка". То есть в банку пустят не каждого - на Земле останется "зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы".

Новая книга Виктора Пелевина — «TRANSHUMANISM INC.» — выйдет в двух вариантах.https://t.co/1OWfdVlafb pic.twitter.com/bdgNScRZtp — Книги Эксмо/Eksmo Publishing House 🇷🇺 (@eksmo_live) August 11, 2021

Читателям посулили возможность вместе с героями TRANSHUMANISM INC. выяснить, "как будет происходить борьба за власть в таком футуристическом мире", а также "разобраться с межпоколенческими проблемами и понять, найдется ли в таком будущем место любви".