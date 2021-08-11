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Фото: стали известны сюжет и название 20-го романа Виктора Пелевина

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    11.08.2021, 18:25
Текст:   Олег Усков

Юбилейный, двадцатый роман популярного отечественного литератора Виктора Пелевина, поступающий на прилавки уже вечером 26 августа, будет называться TRANSHUMANISM INC. И выйдет он в двух вариантах: основной тираж - в светлых тонах, подарочный - в темных.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом пресс-служба издающей сочинения Виктора Олеговича компании "Эксмо" обнародовала и синопсис произведения: роман посвящен будущему, "в котором богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и жить вечно в специальном "баночном" пространстве.

По замыслу Пелевина, в этом измерении окажутся "вожди, олигархи и другие создатели миропорядка". То есть в банку пустят не каждого - на Земле останется "зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы".

Читателям посулили возможность вместе с героями TRANSHUMANISM INC. выяснить, "как будет происходить борьба за власть в таком футуристическом мире", а также "разобраться с межпоколенческими проблемами и понять, найдется ли в таком будущем место любви".

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