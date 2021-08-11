Французы объявили войну окуркам

Во Франции производители табачных изделий будут ежегодно вносить в бюджет 80 миллионов евро, которые пойдут на уборку разбрасываемых где попало окурков.

Как пишет немецкий еженедельник Spiegel, проведенные недавно подсчеты расстроили французов: за год с улиц и из лесопарков собирается почти 25,3 миллиарда окурков. И это несмотря на то, что за брошенный мимо урны окурок взимается немалый штраф.

После этого терпение властей лопнуло, и министерство по охране окружающей среды вспомнило о принятом в прошлом законе о циркуляции и борьбе с отходами. Со ссылкой на этот документ и было предписано, что, помимо невоспитанных курильщиков, платящих штрафы, за загрязнение среды должны отвечать и производители сигарет.

В министерстве рассчитывают, что в течение шести лет количество окурков в стране снизится минимум на 40 процентов.

Кстати, утверждают в министерстве, Франция - первая европейская страна, которая прибегает к подобному шагу. Правда, кто и как конкретно будет расплачиваться за нерадивых курильщиков, пока не уточняется. Между тем, по статистическим данным Евросоюза, во Франции курит 22,4% населения.