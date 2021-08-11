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Рубрика: Власть

ФТС: Россия по товарообороту в этом году достигнет уровня 2019 года

Текст: Владимир Кузьмин
Экономика страны после проблем, вызванных пандемией коронавируса, возрождается, считает глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. Это видно в том числе по показателям товарооборота, который в первом полугодии составил 340 миллиардов долларов, что на 27% больше, чем в прошлом году.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем ФТС. Таможенная служба как один из основных поставщиков доходов государства играет важнейшую роль в бюджетном процессе, особенно сейчас, когда в финальную стадию входит подготовка проекта главного финансового документа на следующие три года, подчеркнул глава правительства. "От эффективности работы таможенной службы зависит сбалансированность бюджета и многое другое. Прежде всего я имею в виду таможенные платежи, которые администрирует таможенная служба", - сказал он.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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За шесть месяцев текущего года ФТС перечислила в доход федерального бюджета 2,96 триллиона рублей. "Это на 28 процентов, или 652 миллиарда, больше прогнозного задания, которое доведено до нас в рамках закона", - заметил Булавин. Платежи по импорту составили чуть больше двух триллионов рублей, по экспорту - около 900 миллиардов.

Такой результат получен благодаря росту товарооборота. "Тенденция такая, что стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Все это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается. Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года", - констатировал руководитель таможенной службы.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Макроэкономика Правительство Председатель Правительства Правительство Минфин ФТС

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