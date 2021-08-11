Генерал Жданов оценил перспективу Афганистана стать базой терроризма

По мнению бывшего главы объединенного командования британских вооруженных сил генерала Ричарда Бэрронса, которое он озвучил в эфире Би-би-си, "Талибан" (движение признано экстремистским и запрещено в России) может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма. А это значит, что преступность будет расползаться через границы, в том числе и в российскую сторону. И это не только исламский экстремизм и терроризм. К нам через Таджикистан потащат и наркотики, и оружие, и незаконных мигрантов, и всякую уголовщину.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете", какие новые угрозы появились у России.

Юрий Николаевич, что, действительно все так плохо?

Юрий Жданов: Не то, чтобы очень плохо, но тревожно. Исламисты продолжают наступление - они захватили уже шестой административный центр. Так, захвачен административный центр Кундуз. Буквально за несколько часов пали еще два административных центра - столица одноименной провинции Сари-Пуль и Талукан, центр провинции Тахар. Все эти города находятся в северной части страны.

В очередной раз отвергнув призывы к прекращению огня, "Талибан" заявил о захвате города Айбак, центра провинции Саманган с населением 9 тысяч человек.

Что будет дальше?

Юрий Жданов: Следующие цели талибов, по их собственным словам, это Мазари-Шариф, где находится священная для шиитов Голубая мечеть, и Пули-Хумри. Из городов поступают противоречивые сведения. "Талибан" заявил, что к Мазари-Шарифу подходят его подкрепления, но местная полиция назвала это пропагандой. Лидер таджикской диаспоры в провинции Балх и на севере страны, бывший полевой командир Атто Мухаммади Нур заявил, что правительственные силы будут защищать город "до последней капли крови".

Вот почему британский генерал Ричард Бэрронс считает, что нынешняя эскалация может закончиться "бесконечной" гражданской войной в Афганистане.

Если объективно, то война, в том числе и гражданская, там идет уже лет триста, если не больше. У афганцев такой образ жизни.

Юрий Жданов: Не соглашусь насчет образа жизни. У афганцев, в том числе - пуштунов, очень трудная историческая судьба. Но именно сейчас процессы, происходящие в этой стране, непосредственно затрагивают и Россию. В первую очередь, нашу безопасность - военную, экономическую и даже криминогенную.

То есть американцы, мягко говоря, погорячились, выводя свои войска? Худо-бедно, они прикрывали и нас?

Юрий Жданов: Выходит, что так. Ну, мы-то справимся. Не привыкать. А вот их союзники очень недовольны. Например, бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс сильно критикует в СМИ решение вывести из Афганистана группировку западных войск. Он назвал это решение стратегической ошибкой.

Жалеет о распаде бывшей Британской империи, когда Афганистан был под английским контролем?

Юрий Жданов: Чего уж теперь сожалеть? Более полувека прошло после имперского крушения. Но резон в его словах есть. В эфире Би-би-си он допускает три сценария развития конфликта. Первый - Афганистан распадается. Он превращается в другие страны. Второй - ужасная гражданская война, вечная патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не может победить, и ни одна не хочет прекращать борьбу. Генерал справедливо предрекает десятилетия смерти и страданий.

Третий вариант - когда "Талибан" поймет, что насилием больше ничего не добьется, а правительство - что не вернет себе потерянное силой, должен начаться очередной раунд политических переговоров.

Трудно не согласиться. И за третий, так сказать, сценарий, надо побороться.

Юрий Жданов: Вот и британский генерал считает так же. В этих переговорах, если они состояться, должны активно участвовать другие стороны - США, Европа, Пакистан, Россия и Иран. Никому не нужны раздираемые войной соседние государства. Новое слово в переговорах может сказать Китай, который был совершенно другой страной двадцать лет назад, когда западные войска пришли в Афганистан.

А чего, собственно, так опасается британский генерал?

Юрий Жданов: Он опасается возвращения в Афганистан террористических организаций, которые будут вредить Европе и другим странам. Что, в общем-то, вполне возможно. "Талибан" открыто заявляет, что его цель - взять под контроль экономику Афганистана и торговлю нефтью и газом. Что является сегодня главным энергетическим ресурсом. А пока крупные города Афганистана готовятся к осаде - за их стенами скопились тысячи беженцев. Зарубежные посольства запасаются съестным и водой, множество дипломатов покидают города.