Гинцбург: Детский "Спутник V" могут зарегистрировать в сентябре

Уже к середине сентября может быть зарегистрирована вакцина "Спутник V" от коронавирусной инфекции для детей и подростков, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой (клинических испытаний, - прим. "РГ"), и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину", - заявил он в интервью "Известиям".

Если же необходимо будет "делать третью фазу на выборе в 3 тысячи человек", сроки регистрации вакцины придется немного сдвинуть, добавил академик.

Он также отметил, что существует два варианта подростковой вакцины - разведенная в концентрации 1:10 и разведенная 1:5. По первой вакцине не зафиксировано совершенно никаких побочных эффектов, при том, что у детей, в отличие от взрослых, очень сильный иммунный ответ, заметил Гинцбург. По вакцине, разведенной 1:5, побочек тоже нет, лишь небольшая "температура в пределах 37,5 градусов", добавил он.