Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником лайт"

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник лайт". Об этом он рассказал журналистам в среду, передает ТАСС.

Первый раз он вместе с другими разработчиками привился от COVID-19 в марте прошлого года, ревакцинацию прошел через 13 месяцев. Выбирая препарат для этого, он следовал рекомендациям Минздрава, подчеркнул Гинзбург.

"Минздрав рекомендовал повторную вакцинацию "Спутником Лайт"", - сказал он.

"Спутник лайт" зарегистрирован в России в качестве отдельной вакцины 6 мая 2021 года. Его используют, в частности, для ревакцинации и вакцинации трудовых мигрантов.