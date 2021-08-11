Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Уже завершены доклинические испытания назальной вакцины "Спутник V" от коронавируса, на данном этапе решается вопрос с финансированием клинических испытаний. Об этом заявил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что изначально были планы провести клинические испытания как один из этапов существующей вакцины, но это не было одобрено.

"Все испытания должны пройти по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических испытаний", - рассказал он в беседе с "Известиями".

Назальная вакцина от коронавируса - это второй компонент "Спутника V". Препарат распыляется при помощи шприца в носовую полость.