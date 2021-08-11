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Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Уже завершены доклинические испытания назальной вакцины "Спутник V" от коронавируса, на данном этапе решается вопрос с финансированием клинических испытаний. Об этом заявил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Он отметил, что изначально были планы провести клинические испытания как один из этапов существующей вакцины, но это не было одобрено.

"Все испытания должны пройти по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических испытаний", - рассказал он в беседе с "Известиями".

Назальная вакцина от коронавируса - это второй компонент "Спутника V". Препарат распыляется при помощи шприца в носовую полость.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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