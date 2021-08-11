Граждане будут получать отчеты об оказанных им услугах по полису ОМС

Россиянам будут приходить отчеты об оказанных им услугах по полису ОМС в личном кабинете на портале госуслуг. Проект приказа Минздрава об этом проходит общественное обсуждение.

Информацию можно будет получать автоматически, если человек согласится с рассылкой, либо запрашивать самостоятельно, когда потребуется.

Человеку предоставят сведения о полученном лечении в поликлиниках или больницах: например, о том, каких врачей он посетил, какие обследования прошел, сколько за это денег выделено медучреждению из средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Если список предоставленных услуг в отчете окажется недействительным, то об этом можно будет сообщить ответным письмом через портал госуслуг. Такое заявление станет основанием для проверки медицинской организации, пояснили в Минздраве.

Из отчета Федерального фонда обязательного медицинского страхования следует, что в прошлом году плановая медпомощь россиянам была оказана на сумму 2,3 трлн рублей. Численность застрахованных россиян в системе ОМС сегодня превышает 145,5 млн человек, из них 65,1 млн - это работающие граждане.