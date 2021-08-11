Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об уходе в отставку из-за обвинений в домогательствах и неподобающем поведении, которые выдвинули против него 11 женщин.

В обращении к жителям штата Куомо продолжал утверждать, что доклад прокуратуры, расследовавшей дело, грешит неточностями, а все его поцелуи были просто дружескими. Кстати, в свое время не избежала публичных поцелуев Куомо не только Хиллари Клинтон, но и ее супруг Билл. Правда, они обвинений в отношении Куомо не выдвигали.