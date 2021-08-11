Идрис Эльба рассказал о своей роли в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Можно определить одним словом что это за фильм?
Идрис Эльба: Чрезвычабельный.
Что вы подумали про себя, прочитав сценарий?
Идрис Эльба: Мне пришлось перечитать его раза три. Пытался понять, как именно Джеймс Ганн намеревался воссоздать "Отряд самоубийц" в новой части. Для этого пришлось пораскинуть мозгами. Сценарий берет за живое. "Отряд самоубийц" в целом не отличается добротой; но так вышло, Джеймсу хотелось этой историей тронуть зрителя.
В детстве вы увлекались комиксами? У вас был любимый супергерой?
Идрис Эльба: Мне нравился Человек-Паук. А еще Супермен. Я обожал Флэша Гордона. Знаю некоторых любителей классических комиксов, вот Джеймс Ганн из их числа. Настоящий фанат старых комиксов. К несчастью, я не такой.
Как вы готовились к роли Бладспорта?
Идрис Эльба: Знаете, режиссер, Джеймс Ганн, все продумал. Это как если бы вы зашли к художнику в мастерскую, а он вам: "Сейчас будем рисовать картину, и ты мне поможешь. Вот кисть, вот это мой любимый цвет". Ты будто попадаешь внутрь его сознания. Непривычно. Но в этом что-то есть - смотреть на все чужими глазами.
То есть работалось с режиссером легко?
Идрис Эльба: Когда режиссер вникает в каждую букву сценария, решает все по студийному свету и реквизиту, он уже художник. Не побоюсь сказать, с большой буквы. Джеймс очень педантичен, всегда знает, чего ищет, и все будут искать, пока не отыщут. Мы изрядно повеселились. И многому научились, между прочим! Люди совершенно по-разному воспринимали один и тот же текст. Я вроде нечасто играю в комедиях, но здесь есть над чем посмеяться. В общем, это как у спортсменов на Олимпиаде.
Ваш герой с персонажем Джона Сину в фильме - интересный дуэт...
Идрис Эльба: Джон Сина - золото, а не парень. Я всегда болел за него на соревнованиях по рестлингу, был фанатом его шоу, а теперь - и актерской игры. Он просто гений импровизации. И режиссер все время подзуживал. Попробуйте так. А если вот этак? Съемочные площадки были приличных размеров, Джеймс порой на другом конце, в аппаратной с микрофоном, и мы слышали его как "голос с небес".
Зрители начинают возвращаться в кинотеатры. Что им даст ваша картина?
Идрис Эльба: Надеюсь, оценят силу фантазии. История и фантастическая, и трогательная. По-моему, зрителю это сочетание должно очень понравиться.