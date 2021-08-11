Идрис Эльба рассказал о своей роли в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

В российский прокат вышел фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" режиссера и сценариста Джеймса Ганна. Эта супергеройская картина - сиквел к "Отряду самоубийц" Дэвида Эйра (2016-й год) и десятый по счету фильм из вселенной комиксов DC. В первую неделю российского проката фильм вышел в лидеры. Первое впечатление - создатели ставили перед собой задачу не ограничивать своих фантазий ни в чем. Хоть плачь, хоть смейся. Собственно, об этом и рассказал нам Идрис Эльба, сыгравший главного в отряде - Роберта Дюбуа (он же "Бладспорт").

Этот фильм сразу вышел в лидеры российского проката. От того что зрители соскучились по супергероям? Фото: Unified Payments Interface

Можно определить одним словом что это за фильм?

Идрис Эльба: Чрезвычабельный.

Что вы подумали про себя, прочитав сценарий?

Идрис Эльба: Мне пришлось перечитать его раза три. Пытался понять, как именно Джеймс Ганн намеревался воссоздать "Отряд самоубийц" в новой части. Для этого пришлось пораскинуть мозгами. Сценарий берет за живое. "Отряд самоубийц" в целом не отличается добротой; но так вышло, Джеймсу хотелось этой историей тронуть зрителя.

В детстве вы увлекались комиксами? У вас был любимый супергерой?

Идрис Эльба: Мне нравился Человек-Паук. А еще Супермен. Я обожал Флэша Гордона. Знаю некоторых любителей классических комиксов, вот Джеймс Ганн из их числа. Настоящий фанат старых комиксов. К несчастью, я не такой.

Как вы готовились к роли Бладспорта?

Идрис Эльба: Знаете, режиссер, Джеймс Ганн, все продумал. Это как если бы вы зашли к художнику в мастерскую, а он вам: "Сейчас будем рисовать картину, и ты мне поможешь. Вот кисть, вот это мой любимый цвет". Ты будто попадаешь внутрь его сознания. Непривычно. Но в этом что-то есть - смотреть на все чужими глазами.

То есть работалось с режиссером легко?

Идрис Эльба: Когда режиссер вникает в каждую букву сценария, решает все по студийному свету и реквизиту, он уже художник. Не побоюсь сказать, с большой буквы. Джеймс очень педантичен, всегда знает, чего ищет, и все будут искать, пока не отыщут. Мы изрядно повеселились. И многому научились, между прочим! Люди совершенно по-разному воспринимали один и тот же текст. Я вроде нечасто играю в комедиях, но здесь есть над чем посмеяться. В общем, это как у спортсменов на Олимпиаде.

Ваш герой с персонажем Джона Сину в фильме - интересный дуэт...

Идрис Эльба: Джон Сина - золото, а не парень. Я всегда болел за него на соревнованиях по рестлингу, был фанатом его шоу, а теперь - и актерской игры. Он просто гений импровизации. И режиссер все время подзуживал. Попробуйте так. А если вот этак? Съемочные площадки были приличных размеров, Джеймс порой на другом конце, в аппаратной с микрофоном, и мы слышали его как "голос с небес".

Зрители начинают возвращаться в кинотеатры. Что им даст ваша картина?

Идрис Эльба: Надеюсь, оценят силу фантазии. История и фантастическая, и трогательная. По-моему, зрителю это сочетание должно очень понравиться.