Инфекционист назвал невозможным коллективный иммунитет из-за "дельты"

Профессор Оксфорда, руководитель группы разработчиков вакцины против COVID-19, сэр Эндрю Поллард заявил выступая перед депутатами парламента, что вакцинация не остановила распространение коронавируса. И это означает, что достижение порога общего иммунитета среди населения, является "мифическим", его слова цитирует The Guardian.

"Проблема с этим вирусом - [это, - прим. "РГ"] не корь. Если 95% людей были вакцинированы против кори, вирус не может передаваться среди населения. Но вариант "дельта" по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы. И это действительно означает, что любой, кто еще не вакцинирован в какой-то момент, встретит вирус ... и у нас нет ничего, что [полностью, - прим. "РГ"] остановило бы эту передачу", - цитирует издание слова ученого.

Концепция коллективного или популяционного иммунитета основывается на том, что подавляющее большинство населения приобретает иммунитет - либо путем вакцинации, либо в результате перенесенного инфекционного заболевания, - это обеспечивает замедление распространения патогена в популяции и уменьшает риск заразиться тем, кто не переболел и не сделал прививку. Повторные заражения "дельта"-штаммом как переболевших, так и привитых в эту схему не вписываются. Хотя ученые и подчеркивают, что вакцинация необходима, так как сводит к минимуму случаи тяжелого течения заболевания и смерти от него у вакцинированных.

Недавнее исследование React, проведенное Имперским колледжем Лондона, показывают, что полностью вакцинированные люди в возрасте от 18 до 64 лет имеют примерно на 49% меньший риск заражения по сравнению с невакцинированными. Кроме того, у полностью вакцинированных граждан примерно в три раза меньше шансов получить положительный результат теста после контакта с кем-то, у кого был COVID-19 (3,84%, по сравнению с 7,23%).

Поэтому вакцинация в Великобритании продолжается. По данным министерства здравоохранения, около 75% взрослого населения уже получили оба укола, и в планах министерства уже со следующего месяца начать предлагать бустерные прививки (третье введение вакцины) наиболее уязвимым группам. Кроме того, предполагается одновременно вакцинировать людей и от гриппа.

При этом Эндрю Поллард сомневается, что понадобятся бустерные прививки. Он считает, что ревакцинацию стоит проводить в случае резкого роста числа тяжелых случаев, увеличения госпитализированных больных среди вакцинированных, но этого нет.

"Сейчас нет причин для паники. Мы не видим проблемы с прорывными (повторными) случаями с тяжелым течением", - подчеркнул ученый. Он считает, что даже при падении уровня защитных антител через несколько месяцев после вакцинации сформированный Т-клеточный (долговременный) иммунитет будет защищать от тяжелого течения COVID-19.