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11.08.2021 14:11
Рубрика: Экономика

Ипотечный бум в России поддержал кредитное страхование

Текст: Евгения Носкова
Сборы по страхованию жизни в I полугодии 2021 года составили 250,9 млрд рублей, рассказал журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Это больше, чем сборы в ОСАГО (около 220 млрд рублей). По сравнению с I полугодием 2020 года страховщики жизни получили почти на 30% больше премий.

Положительную динамику показали большинство участников рынка, при этом половину роста обеспечило кредитное страхование. Это связано с ипотечным бумом на фоне запуска льготной программы, по которой кредит на покупку жилья можно было получить под 6,5% годовых (с июля этого года - 7%). Кредитное страхование в I полугодии выросло на 67%, сборы составили 62,1 млрд рублей. Инвестиционное страхование жизни прибавило 20,9% (100,9 млрд рублей), накопительное страхование - 25,1% (68,1 млрд рублей).

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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"Страхование жизни возвращается к тем темпам роста, которые мы привыкли видеть ранее. Причем этот рост происходит на фоне "коронавирусного" экономического кризиса, который наблюдается во многих отраслях. Это означает, что продукты страхования жизни действительно востребованы потребителями, являются хорошей защитой и надежным вложением денег для них", - сказал Юргенс.

То, что страхование жизни выполняет свою функцию защитного инструмента, подтверждает и рост выплат. В I полугодии суммарные выплаты, по данным ВСС, превысили 140 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как рассказал генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич, 53% выплат - рисковые, включая выплаты по травмам, болезни и смерти, выплат по дожитию - 47%.

Участники рынка полагают, что уровень выплат - оптимальный индикатор развития страхования жизни. Именно он, а не количество жалоб, отражает, как страховщики жизни выполняют свои обязательства перед клиентами. Вице-президент ВСС Виктор Дубровин предлагает отслеживать, возвращаются ли выплаты в страхование жизни (что будет означать движение рынка в верном направлении) или оседают, например, на депозитах (и тогда страховщикам надо задуматься, как изменить эту ситуацию).

Пока такую информацию участники рынка не раскрывают. Но о том, что выплаты по накопительному страхованию жизни возвращаются в экономику, говорят цели, с которыми клиенты покупают такие продукты. Согласно опросам страховщиков, среди основных целей - накопления на образование детей, приобретение недвижимости, лечение.

На динамику страхования жизни во II полугодии окажут давление сразу несколько факторов. Это изменение параметров льготной ипотечной программы (вслед за снижением роста ипотеки упадет и кредитное страхование), рост ставок по депозитам, которые "оттянут" на себя часть клиентских средств, и возможное ужесточение регулирования. Проект указания Банка России претерпел уже несколько редакций, регулятор продолжает обсуждать его с участниками рынка. Их главные опасения связаны с тем, что излишнее регулирование может так изменить продукт, что "за бортом" останутся целые группы страхователей (в частности, станет экономически невыгодно продавать продукты страхования жизни людям старшего возраста). И в ВСС, и в страховых компаниях надеются, что регулятор в итоге найдет оптимальную конфигурацию, которая позволит и защитить потребителей, и развивать продукт.

Экономика Страхование

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