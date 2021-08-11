Юрист рассказала, из-за какого слова можно лишиться наследства

Дела об оспаривании наследства являются одними из наиболее неоднозначных. Иногда достаточно одного слова, чтобы потерять имущество, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.

В качестве примера она привела случай из практики, когда наследница потеряла права на имущество, лишь подтвердив, что присутствовала при составлении завещания.

По словам юриста, Гражданский кодекс содержит статью, согласно которой присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания является основанием для признания документа недействительным. При этом Пленум Верховного Суда еще в 2012 году разъяснил, что основанием является не только присутствие при оформлении завещания самого наследника, но и его супруга или супруги, а также его детей или родителей.

"В рассматриваемом деле завещание было составлено в присутствии наследницы. Поэтому cуд удовлетворил требования других наследников, оспаривавших завещание, в том числе и по этому основанию", - пояснила Михеева.