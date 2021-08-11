Кабмин не поддержал обязательную регистрацию домашних животных

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу заксобрания (Курултая) Башкирии, обязывающую владельцев домашних животных регистрировать их для идентификации и учета. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Поправки в закон об ответственном обращении с животными предлагали дополнить общие требования к их содержанию еще и обязанностью по регистрации питомцев, чтобы идентифицировать их учитывать в соответствии с ветеринарным законодательством.

Этот законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2021 года. Его авторы были уверены, что он поможет облегчить поиск потерявшихся домашних животных и привлекать к ответственности недобросовестных владельцев, умышленно бросающих животных.

Как отметила правительственная комиссия, документ "не определяет перечень животных, которые будут подлежать такой регистрации, порядок проведения их регистрации, компетенцию органа публичной власти, уполномоченного на проведение такой регистрации".

Поэтому введение требования об обязательной регистрации домашних животных "при отсутствии четких критериев отграничения данной процедуры от предусмотренных законодательством в области ветеринарии идентификации и учета животных приведет к дублированию в правовом регулировании указанных правоотношений, а также может повлечь дополнительную нагрузку на регистрирующие органы субъектов РФ".

Это раздует штаты регистрирующих органов и приведет к дополнительным бюджетным расходам, что никак не отражено в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, говорится в проекте отзыва. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - цитирует отзыв ТАСС.