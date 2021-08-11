Как выживают маленькие издательства

Маленькое независимое издательство "Престиж бук" выпустило "Неистового Роланда" Людовико Ариосто. Огромную ренессансную поэму перевел житель Ростова-на-Дону Александр Триандафилиди, потратив на этот труд около двадцати лет, то есть примерно половину своей жизни на данный момент.

Артур Артенян издает книги, которые ему и самому интересно представлять читателям. А те спрашивают про малые тиражи. Фото: Елизавета Портная

Русским читателям почти 30 лет известен полный перевод "Неистового Роланда", выполненный выдающимся филологом Михаилом Гаспаровым как экспериментальный - не ямбом, а верлибром. И вот теперь выпущен перевод размером оригинала, то есть рифмованными октавами (насколько русский пятистопный ямб тождественен итальянскому одиннадцатисложнику). Колоссальный труд и изумительное оформление, использованы гравюры Доре. Но тираж - всего 200 экземпляров. Как маленькое издательство остается на плаву и запускает амбициозные проекты - об этом рассказал "РГ" его главный редактор Артур Артенян.

У маленьких издательств - какая-то особая миссия?

Артур Артенян: В любом издательстве должна быть какая-то миссия, как и у человека. Люди появляются на свет, у каждого своя миссия. Первое время смотрим, воспринимаем, у нас память чистая, там еще ничего не записано. Только потом начинаем знания накапливать. Так и издатель. Большие издательства выпускают много разнообразных красивых книг. Они могут ошибаться - большие системы устойчивей. А маленькие? У нас всего мало - народа, ассортимента и так далее. Нам ошибаться опасно. Сказать, что маленькие издательства - это о деньгах, смешно. Но у нас большие амбиции. Когда начался кризис лет десять назад, стало понятно, что сразу ничего не выйдет. Через некоторое время оглядываешься - уже есть какой-то баланс, какой-то багаж, и неплохой. Наша миссия - делать то, чего другие не могут.

Надо думать, это недешевое удовольствие?

Артур Артенян: Знаете, в чем главная ценность? В свое время я был счастлив встретиться с Евгением Витковским. Мы стали друзьями, он стал нашим редактором. Даже точнее - одним из мозговых центров. В каждом нашем разговоре всплывали идеи - не всё, конечно, издавали, но главное, чтобы идеи рождались. Надо быть хулиганом, сумасшедшим, чтобы у тебя что-то получилось. Но одному трудно совладать с бредовыми идеями, вот мы и встретились: двое сумасшедших, и у нас сложилось наше видение, наша деятельность.

Двести экземпляров "Неистового Роланда" - это меценатская история или экономическая модель?

Артур Артенян: Понятно, что с тиражами 200, 300, 400 экземпляров ты богатым не будешь. Но вопрос в другом. То, что сейчас интерес к чтению падает, - это неправда. Люди так же читают, просто читают другое. Раньше многие книги были недоступны, а сейчас доступны. Сладок всегда запретный плод. Смысл чтения - что-то узнать, чему-то учиться. А есть еще чтение для удовольствия. Просто так. Читать и думать. Ариосто - это из таких книг. Наш переводчик, ученик моего друга Витковского, лет двадцать работал над романом. Я предлагал большим издательствам - они отказались. А мы решили издавать. Почему всего 200 экземпляров? Потому что мы не должны ошибаться - вдруг не пойдет. Но приятно так ошибаться. Фактически все книги разошлись за двадцать дней.

У меня был горький опыт: издавал замечательного поэта Райнера Мария Рильке. С ним переписывалась Цветаева, его боготворила Ахматова - издали в трех тысячах экземпляров. Но... до сих пор продаем. Правда, теперь, спустя десять лет, интерес проснулся, все стали покупать.

То, что сейчас интерес к чтению падает, - это неправда

Перевод "Неистового Роланда", который сделал Триандафилиди - человек-гора - и прост, и читается красиво. Понимаете, у нас не стоял вопрос с деньгами. Главное было - не проиграть. Не прогореть. В ноль выйдем - уже хорошо. Конечно, хочется думать, что какое-то большое издательство оценит: о, такой памятник литературы, больше шестисот иллюстраций Доре, подробнейшие комментарии. Но приятно уже то, что наше издательство делает доброе дело.

Будут ли еще подобные проекты?

Артур Артенян: Скоро выйдет уникальная книга: "Вийон и поэты круга Вийона". В России Вийонов издается больше, чем во Франции. Мы с моим другом и учителем Витковским решили взять поэтов эпохи Вийона, предшественников, последователей. Наши добровольные помощники нашли великолепные иллюстрации, переводится неизвестное произведение Вийона...

А кроме Вийона?

Артур Артенян: Готовим 10-12 толстых томов, условно названных пока "Галёрка Серебряного века". Несколько тысяч поэтов.

Как думаете, кто ваш читатель?

Артур Артенян: Да тот, кому любопытна литература. Когда мы презентовали Ариосто, я не ожидал, что среди читателей окажется столько молодых людей. Не стоит недооценивать новое поколение. Чем больше таких читателей, тем больше у нас возможностей издавать хорошие книги. Мы им - они нам.