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Текст:   Захар Алексеев 
05:00 11.08.2021

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

В российских регионах завершают сформирование списков молодых семей для получения жилищных социальных выплат в ближайшие три года.

Напомним, что речь идет о госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", по которой господдержкой в этом году уже воспользовались 12 тысяч молодых семей. Реализация программы идет по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Кто может принять в ней участие и на каких условиях, "Российской газете" рассказала адвокат Наталья Костюченко:

- Молодые семьи могут получить социальные выплаты для решения жилищной проблемы, например, на приобретение жилого помещения (в том числе по договору участия в долевом строительстве) или для индивидуального жилищного строительства.

В программе могут участвовать молодые семьи, в том числе имеющие одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином РФ. А также неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя - гражданина РФ, одного ребенка и более.

При этом молодая семья должна соответствовать следующим требованиям. Первое: возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Второе: у семьи есть доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты жилья сверх социальной выплаты.

Молодым семьям необходимо также знать, что соцвыплата на улучшение жилищных условий предоставляется один раз. И она не может быть использована на приобретение жилья у близких родственников.

Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством, которое выдает орган местного самоуправления на основании решения о включении семьи в список участников ведомственной целевой программы. Свидетельство действует не более 7 месяцев с даты выдачи.

Итак, первое, что надо сделать, это представить документы для получения свидетельства. Орган местного самоуправления в 10-дневный срок принимает решение. И в 5-дневный срок письменно уведомляет о нем семью. Если она принята в программу, в течение 15 рабочих следует подать в орган местного самоуправления заявление о выдаче свидетельства.

Потом получить его и в течение месяца направить в банк, с которым заключается договор банковского счета на срок действия свидетельства. Кстати, банк не принимает свидетельства с истекшим сроком. Но можно обратиться в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о его замене.

Затем семье надо представить в банк документы для оплаты приобретаемого жилья. Банк в течение 5 рабочих дней проверяет документы. И направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств. Там 10 рабочих дней ее проверяют и перечисляют банку деньги, предоставляемые в качестве социальной выплаты. В течение 5 рабочих дней они должны уйти продавцу жилья.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей. Или 35 процентов - для тех, у кого есть один и более детей. А также для неполных семей, состоящих из одного молодого родителя, одного ребенка или более.

Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения, количества членов семьи и норматива стоимости одного квадратного метра общей площади.

При этом размер общей площади жилого помещения, с которой определяется социальная выплата, для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), составляет 42 квадратных метра на человека.

А для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей помимо молодых супругов одного или более детей (либо из одного родителя и двух или более детей), - по 18 квадратных метров.

О том, как программа социальных выплат на жилье для молодых семей работает в регионах России, читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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