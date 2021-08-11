Кардиолог рассказал, что чувствуют люди за несколько дней до инфаркта

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ имени Мечникова, кардиолог, кандидат медицинских наук Игорь Кочанов объяснил, исходя из своей практики, какие симптомы могут возникать у пациентов за несколько дней до инфаркта.

"За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали", - предупредил заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ имени Мечникова в беседе с "Доктором Питером".

Он добавил, что предвестники опасного состояния требуют обращения к медикам.

Игорь Кочанов уточнил, что есть около 15-20 минут после того, как появились симптомы инфаркта до развития гибели клеток сердечной мышцы. Поэтому важно различать эти признаки и своевременно вызвать врачей.

Насторожить должны в том числе давящие или жгучие боли за грудиной продолжительностью более 20 минут, подчеркнул доктор. Тут надо как можно быстрее звонить в скорую.